رئيسة الحكومة خلال إشرافها على موكب الاحتفال بيوم العلم: تونس في حاجة لإبداعات شبابها المتفوّق ولأفكار ومفاهيم جديدة
أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الجمعة بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على موكب الاحتفال بيوم العلم، الذي تمّ خلاله تكريم التلاميذ والطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء وبنات موظفي رئاسة الحكومة.
وفي كلمتها الافتتاحية، تقدّمت رئيسة الحكومة بأحرّ التهاني إلى كل التلاميذ والطّلبة المتفوّقين والمتميّزين في المناظرات والامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2024-2025، متوجّهة بأسمى عبارات الشكر الى المعلمين والأساتذة وكافة أعضاء الأسرة التربوية بمختلف رتبهم وأسلاكهم على المجهودات المبذولة لتنوير عقول بنات وأبناء تونس وإنجاح السنة الدراسية المنقضية.
واعتبرت رئيسة الحكومة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا التميز العلمي هو ثمرة جهد متواصل وإرادة صلبة تتطلب مواصلة السير قدما على درب التفوق والتحلي بالطموح لكسب رهان المعرفة والعلم لما فيه الخير والتقدم لتونس.
وقالت رئيسة الحكومة إن تونس في حاجة لإبداعات هذا الشباب المتفوّق ولأفكار ومفاهيم جديدة تتولى الدّولة وضعها بنفسها حسب خياراتها الوطنية النابعة من إرادة شعبها دون إملاءات خارجية وتفتخر بثروتها البشرية التي ستبنى بها تونس الجديدة وفقا لتوجهات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد.
وأكدت أنّ الدولة ستقوم بالإصلاحات الجذرية اللازمة في مجال التربية والتعليم في اطار أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم التي ستنطلق قريبا لتنظر في افكار وحلول جديدة ومبتكرة تضمن العدل وتوفير فرص نجاح متساوية للجميع بكامل ولايات الجمهورية وفتح آفاق رحبة حيث ستقوم الدولة ببذل العناية المطلوبة لتحقيق الجودة والتعليم والتكوين وبلوغ الأهداف المنشودة.
وفي ختام كلمتها، حثّت رئيسة الحكومة التلاميذ والطّلبة على مزيد العطاء والتألق والنجاح باعتبار أن الشباب المتفوّق هو مستقبل البلاد وثروتها التي لا تنضب، وفق ذات البلاغ.
