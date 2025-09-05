رئيسة الحكومة خلال إشرافها على موكب الاحتفال بيوم العلم: تونس في حاجة لإبداعات شبابها المتفوّق ولأفكار ومفاهيم جديدة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68bb0d37928465.36831741_noklpfimjgqeh.jpg width=100 align=left border=0>

أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الجمعة بمقرّ الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، على موكب الاحتفال بيوم العلم، الذي تمّ خلاله تكريم التلاميذ والطلبة المتفوقين في الامتحانات الوطنية من أبناء وبنات موظفي رئاسة الحكومة.



وفي كلمتها الافتتاحية، تقدّمت رئيسة الحكومة بأحرّ التهاني إلى كل التلاميذ والطّلبة المتفوّقين والمتميّزين في المناظرات والامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2024-2025، متوجّهة بأسمى عبارات الشكر الى المعلمين والأساتذة وكافة أعضاء الأسرة التربوية بمختلف رتبهم وأسلاكهم على المجهودات المبذولة لتنوير عقول بنات وأبناء تونس وإنجاح السنة الدراسية المنقضية.

