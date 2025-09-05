زغوان: 93 زيارة تفقد صحي تسفر عن حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك واصدار تنابيه كتابية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61237c27beeed1.14017966_knlihoqgpjemf.jpg width=100 align=left border=0>

قامت فرق المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بولاية زغوان، خلال شهر أوت المنقضي بالتنسيق مع مختلف المتدخلين بـ93 زيارة تفقد صحي في إطار الوقاية من المخاطر المرتبطة بالمنتجات الغذائية والسوائل التى يمكن ان تشكل خطرا على الصحة، مكنت من حجز مواد غذائية واصدار تنابيه كتابية.



وقد تمكنت الفرق الصحية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية جمال النيفر لصحفي "وات"، من حجز 735 كيلوغراما من الأسماك المتعفنة و4500 كيلوغرام من موالح غير صالحة للاستهلاك و14 علبة عجين الصنوبر الحلبي "الزقوقو"، منتهية الصلاحية، إلى جانب بعض المواد الأخرى لا تتوفر فيها الشروط الصحية للاستهلاك.

