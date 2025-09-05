تونس تؤكد الالتزام بالمساهمة في الجهود الافريقية لتعزيز الامن الغدائي والمائي - وزير الفلاحة

أكد وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري عز الدّين بن الشّيخ، خلال مشاركته في الجلسات الوزاريّة للمنتدى الإفريقي لأنظمة الغذاء 2025، التزام تونس بالمساهمة الفاعلة في الجهود الإفريقيّة الرّامية إلى تعزيز الأمن الغذائي والأمن المائي وتبادل الخبرات.

وترأّس بن الشيخ، الوفد التونسي المشارك في أشغال المنتدى الإفريقي لأنظمة الغذاء 2025، في دورته التاسعة عشرة، والمنعقد تحت شعار: " الشباب الإفريقي: في طليعة التعاون والابتكار وتحويل الأنظمة الغذائية" بمركز المؤتمرات الدولي بالعاصمة السّنيغالية داكار.





وانعقد المنتدى من 01 الى 05 سبتمبر 2025 وبمشاركة أكثر من 6 ألاف شخصية من قادة دول وحكومات أفريقيّة ووزراء وممثّلين عن المنظّمات الدّوليّة والإقليميّة وفاعلين اقتصاديين ومكوّنات المجتمع المدني.وتشكل المنصة القارية الأبرز للحوار والعمل المشترك من أجل مستقبل غذائي مستدام في إفريقيا. حيث يمثل لقاء سنويا رفيع المستوى يجمع القادة السياسيين والاقتصاديين والفلاحين والشباب حول رؤية مشتركة تتبنى فكرة أن إفريقيا قادرة على تحقيق سيادتها الغذائية وضمان تنمية فلاحية مستدامة.وتركز نسخة 2025 من المنتدى على تحفيز التّحوّل المستدام للأنظمة الغذائيّة بالقارّة، من خلال تعزيز الممارسات الفلاحيّة المستدامة وتشجيع الاستثمار في سلاسل القيمة الغذائيّة و دعم قدرة الأنظمة الزّراعيّة على الصّمود أمام التّغيّرات المناخيّة وإدماج الشّباب والنّساء بشكل أكبر في القطاع الفلاحي والغذائي.ويهدف المنتدى إلى وضع خارطة طريق مشتركة لتسريع تنفيذ البرنامج الشّامل لتنمية الفلاحة في إفريقيا 2026-2035 عبر تبادل أفضل الممارسات وتطوير الشراكات والوصول الى توصيات قادرة على إحداث أثر اجتماعي واقتصادي وبيئي ملموس.وشارك بن الشيخ في الجلسات الوزاريّة المخصصّة لقطاعات حيوية من بينها الثّروة الحيوانيّة، خاصّة المتعلّقة بأنظمة التّربية المستدامة، البرنامج الشّامل لتنمية الزّراعة في إفريقيا والطّاقة الخضراء والاستثمار في سلاسل القيمة الغذائيّة.ودعا خلال سلسلة من اللّقاءات الثّنائيّة مع عدد من نظرائه الأفارقة وشركاء من المنظّمات الدولية الى تعزيز التّعاون بين الدّول الإفريقيّة والمنظّمات الدولية والعمل على تكريس التّكامل وتطوير الشّراكات بين مختلف الأطراف، وفق رؤية إفريقيّة مشتركة وشاملة.وبحث الوزير خلال لقاء جمعه بوزير الفلاحة ووزير المياه والتطهير بالسنغال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة، على غرار تحويل المياه السطحية و صناعة الأسمدة الكيميائية ومع نظيره الرواندي وزير الزراعة فرص التعاون في مجالات زراعة الزيتون والمياه.