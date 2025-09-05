مذكرة من البنك المركزي حول تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية للمشاركين في حملة التصويت على عريضة سحب الوكالة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

وجه البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد تحث على تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية لفائدة الطرفين المشاركين في حملة التصويت على عريضة سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية القواسم الغربية من معتمدية شربان ولاية المهدية.



ودعا إلى تمكين المشاركين المبينين بالقائمة النهائية من فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية دون مطالبتهما بدفع مصاريف مسبقة وتمكينهما من بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب وتسهيل إجراء جميع العمليات المالية الضرورية لتمويل حملتها كالتحويل وغيرها من العمليات الأخرى

