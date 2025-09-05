Babnet   Latest update 17:15 Tunis

مذكرة من البنك المركزي حول تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية للمشاركين في حملة التصويت على عريضة سحب الوكالة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 17:09
      
وجه البنك المركزي التونسي اليوم الجمعة مذكرة إلى البنوك والديوان الوطني للبريد تحث على تسهيل إجراءات فتح الحسابات البنكية والبريدية لفائدة الطرفين المشاركين في حملة التصويت على عريضة سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية القواسم الغربية من معتمدية شربان ولاية المهدية.

ودعا  إلى تمكين المشاركين المبينين بالقائمة النهائية من فتح الحساب الخاص بالحملة الانتخابية دون مطالبتهما بدفع مصاريف مسبقة وتمكينهما من بطاقة وحيدة للسحب في حدود الرصيد المتوفر بالحساب وتسهيل إجراء جميع العمليات المالية الضرورية لتمويل حملتها كالتحويل وغيرها من العمليات الأخرى



ونبه البنك في مذكرته البنوك والديوان الوطني للبريد إلى ضرورة التصريح للبنك المركزي التونسي بكل حساب خاص بالحملة الانتخابية يتم فتحه، وذلك عبر نظام تبادل  المعطيات  ودون تأجيل  
ومن المنتظر التصويت على سحب الوكالة من نائب محلي بالدائرة الانتخابية المحلية القواسم الغربية من معتمدية شريان ولاية المهدية يوم 28 سبتمبر الجاري
وفي 11 جويلية الماضي، تعهد مجلس الهيئة بعريضة لسحب الوكالة من عضو بمجلس منتخب وقرر قبولها لاستيفائها الشروط القانونية الشكلية.
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يومها أن عملية السحب تلك  " تمثل سابقة دستورية وقانونية في تونس"،  كما أنّها  "تُعدّ مناسبة لاختبار مدى نجاعة آليات المحاسبة الشعبية عبر صناديق الاقتراع"، حسب تقديره.


الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
