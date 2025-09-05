الخميس المقبل..مركز ' افادة ' ينظم دورة تكوينية لفائدة مختلف الجمعيات من كافة ولايات الجمهورية
ينظم مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات 'افادة'، يوم الخميس المقبل، بمقره بتونس العاصمة، دورة تكوينية حول 'تنمية موارد الجمعية واعداد الميزانية '.
وتستهدف هذه الدورة التكوينية مجموعة من الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية من أجل مزيد تعزيز كفاءاتها وتطوير أدائها في المجال الجمعياتي وخاصة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد وتبييض الاموال .
ويعمل مركز 'افادة' منذ احداثه على دعم الكفاءات وتعزيز قدرات الجمعيات في مختلف المجالات لضمان حوكمة رشيدة وأداء فعال فضلا عن توفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات .
