قابس: إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي صنف "ب"

أعطيت، عشية اليوم الجمعة، إشارة تركيز حضيرة اتمام أشغال مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي صنف " ب"، وذلك في اطار الجهود المبذولة لانجاز المشاريع المعطلة.



ويتضمن هذا المشروع، الذي خصّصت له اعتمادات بـ12.7 مليون دينار، اضافة عدة أقسام لهذا المستشفى وهي قسم الجراحة بطاقة 20 سريرا، وقسم الأطفال ويضم 14 سريرا، وقاعة انعاش بطاقة 4 أسرة، ووحدة طب للرضع وتضم 04 أسرة كما يتضمن بناء قاعتي عمليات، ووحدة تعقيم، ومقرات فنية.

