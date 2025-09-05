Babnet   Latest update 20:32 Tunis

قابس: إعطاء إشارة انطلاق أشغال مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي صنف "ب"

Publié le Vendredi 05 Septembre 2025
      
أعطيت، عشية اليوم الجمعة، إشارة تركيز حضيرة اتمام أشغال مشروع تحويل المستشفى المحلي بمارث الى مستشفى جهوي صنف " ب"، وذلك في اطار الجهود المبذولة لانجاز المشاريع المعطلة.

ويتضمن هذا المشروع، الذي خصّصت له اعتمادات بـ12.7 مليون دينار، اضافة عدة أقسام لهذا المستشفى وهي قسم الجراحة بطاقة 20 سريرا، وقسم الأطفال ويضم 14 سريرا، وقاعة انعاش بطاقة 4 أسرة، ووحدة طب للرضع وتضم 04 أسرة كما يتضمن بناء قاعتي عمليات، ووحدة تعقيم، ومقرات فنية.

وسيمكن انجاز هذا المشروع، الذي توقفت أشغاله خلال سنة 2021 بعد أن بلغت نسبتها 35 بالمائة، من الرفع من طاقة الاستيعاب الحالية لمستشفى مارث والمقدرة بـ30 سريرا الى 72 سريرا.

وأكد والي الجهة، رضوان نصيبي، لدى إعطائه إشارة انطلاق الحضيرة، على ضرورة استكمال هذا المشروع في آجاله وبالجودة المطلوبة.
وأشار الى أن التوسعة التي سيشهدها مستشفى مارث ستمكن من تطوير الخدمات الصحية بالمنطقة وستجعل هذه الخدمات في مستوى تطلعات المواطنين، وفق تأكيده.


