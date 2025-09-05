Babnet   Latest update 09:52 Tunis

تونس تشارك في مهرجان"بهولنج" الدولي للمسرح بالهند

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ba9cdb115590.91198548_ionfmjgelhpkq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Septembre 2025 - 09:16 قراءة: 0 د, 41 ث
      
بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ،وفي إطار تعزيز الحضور الثقافي الدولي لتونس بالخارج، تشارك مسرحية "المهاجران" للمخرج حافظ خليفة في فعاليات مهرجان"بهولنج" الدولي للمسرح،الذي تحتضنه مقاطعة كوجراتي بولاية أسام بالهند ،وذلك من 3الى 6 سبتبر 2025
ويُعدّ المهرجان وفق ما اوردته وزارة الثقافة بصفحتها الرسمية"فايسبوك"، أحد أبرز التظاهرات المسرحية الدولية، حيث تشارك فيه مجموعة من الفرق المسرحية من الهند ،ورومانيا ،وكرواتيا ،وسيريلانكا ،وكوريا الجنوبية ،ولبنان، بما يجعله فضاءً رحباً للحوار الثقافي وتبادل التجارب الفنية.


كما يضم البرنامج 6 ورشات تكوينية يشرف عليها مكونون دوليون، تركز بالأساس على فنون الجسد في المسرح، وفي هذا الإطار، سيكون لتونس حضور مضاعف من خلال إدارة المخرج حافظ خليفة لورشة بعنوان "فن الممثل بين الجسد والقناع"، إلى جانب عرض مسرحية "المهاجران" التي تمثل تونس في هذه الدورة

ويعكس هذا الحضور حرص تونس على تكريس انفتاحها الثقافي وترسيخ إشعاعها الفني على الساحة الدولية


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314355


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:13
18:44
15:56
12:25
05:54
04:24
الرطــوبة:
% 65
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
35°-24
35°-26
36°-27
39°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    