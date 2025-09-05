<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ba9cdb115590.91198548_ionfmjgelhpkq.jpg width=100 align=left border=0>

بدعم من وزارة الشؤون الثقافية ،وفي إطار تعزيز الحضور الثقافي الدولي لتونس بالخارج، تشارك مسرحية "المهاجران" للمخرج حافظ خليفة في فعاليات مهرجان"بهولنج" الدولي للمسرح،الذي تحتضنه مقاطعة كوجراتي بولاية أسام بالهند ،وذلك من 3الى 6 سبتبر 2025

ويُعدّ المهرجان وفق ما اوردته وزارة الثقافة بصفحتها الرسمية"فايسبوك"، أحد أبرز التظاهرات المسرحية الدولية، حيث تشارك فيه مجموعة من الفرق المسرحية من الهند ،ورومانيا ،وكرواتيا ،وسيريلانكا ،وكوريا الجنوبية ،ولبنان، بما يجعله فضاءً رحباً للحوار الثقافي وتبادل التجارب الفنية.



