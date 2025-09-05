القيروان :وزير الشؤون الدّينية يوصى بحسن الاستعداد للعودة المدرسيّة في الكتاتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ba9c1b084542.42845103_ojpinleqgkmfh.jpg width=100 align=left border=0>

أوصى وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي بحسن الاستعداد للعودة المدرسيّة في الكتاتيب التي تستقطب آلاف الأطفال في قسمي التحضيري والتمهيدي ،وشدّد على متابعة تنظيفها ودهنها وتأثيثها بما يستجيب ومتطلبات الأطفال،وذلك لدى اجتماعه بمقرّ ولاية القيروان بالمديرين الجهويين للشؤون الدّينية



كما أوصى وفق ما نشرته الوزارة على صفحته الرسمية "فايسبوك"،بمتابعة برامج الكتاتيب التي تشترك فيها مع نفس برامج التعليم ما قبل المدرسي في الروضات ،ومدارس وزارة التربية مع المحافظة على خصوصية تعليم القرآن والأحاديث ،بما يتلاءم وذهنية هذه الشريحة العمريّة

