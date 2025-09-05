Babnet   Latest update 09:52 Tunis

القيروان :وزير الشؤون الدّينية يوصى بحسن الاستعداد للعودة المدرسيّة في الكتاتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ba9c1b084542.42845103_ojpinleqgkmfh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Septembre 2025
      
أوصى وزير الشؤون الدينية، أحمد البوهالي بحسن الاستعداد للعودة المدرسيّة في الكتاتيب التي تستقطب آلاف الأطفال في قسمي التحضيري والتمهيدي ،وشدّد على متابعة تنظيفها ودهنها وتأثيثها بما يستجيب ومتطلبات الأطفال،وذلك لدى اجتماعه بمقرّ ولاية القيروان بالمديرين الجهويين للشؤون الدّينية

كما أوصى وفق ما نشرته الوزارة على صفحته الرسمية "فايسبوك"،بمتابعة برامج الكتاتيب التي تشترك فيها مع نفس برامج التعليم ما قبل المدرسي في الروضات ،ومدارس وزارة التربية مع المحافظة على خصوصية تعليم القرآن والأحاديث ،بما يتلاءم وذهنية هذه الشريحة العمريّة

وسلط الوزير ايضا الضوء، على حسن استعداد المديرين الجهويين للاحتفال بذكرى المولد النبويّ الشريف ،حيث تم تنظيم اكثر من10121 نشاطا متنوعا بهذه المناسبة

وأكد على إحكام التنسيق مع مختلف الجهات المعنيّة للتحضير لشهر رمضان وموسم الحجّ
ومن جهتها، شدّدت رئيسة ديوان الوزارة،غفران الساحلي على التسريع بإنجاز الملفات المنوطة بعهدة كل إدارة جهوية في أسرع الآجال ،وحسن استقبال المواطنين وتوجيههم وتوفير الخدمات اللازمة لهم ،وإعداد جدول في متطلبات كل إدارة في مجال التكوين ومواضيع الندوات اللاّزمة لتطوير أدائهم


الجمعة 05 سبتمبر 2025 | 13 ربيع الأول 1447
Babnet

