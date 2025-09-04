النفطي يؤكد في القاهرة على ضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b9f41c4eaf56.04705513_hkgjelniofmpq.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، اليوم الخميس بالقاهرة، في أشغال الدورة (164) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي سبقها اجتماع تشاوري خصص للتداول حول المسائل العربية المتعلقة بالأمن والتعاون المشترك في المنطقة.



وأكد الوزير خلال هذا الاجتماع على أن الأمن العربي المشترك يستند بالأساس على ضرورة وقف حرب الإبادة والتجويع وكافة الانتهاكات الجسيمة التي ما فتئ الكيان المحتل يمعن فيها، في محاولة بائسة لتهجير الشعب الفلسطيني، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.

