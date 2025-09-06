هيئة أسطول الصمود العالمي تعلن عن تأجيل موعد الإبحار من يوم 7 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2025
أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي عن تأجيل موعد الإبحار، من يوم الأحد 7 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.
ويأتي هذا التأجيل وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة على منصة "فايسبوك"، لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادة هيئة أسطول الصمود العالمي.
ويأتي هذا التأجيل وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة على منصة "فايسبوك"، لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادة هيئة أسطول الصمود العالمي.
وقالت هيئة أسطول الصمود العالمي :"نلتقيكم غدا في ميناء سيدي بوسعيد في فعاليات استقبال سفن الأسطول القادمة من إسبانيا إلى تونس".
وكان من المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة غدا الأحد 7 سبتمبر من تونس في اتجاه غزة، لينضم إلى الأسطول العالمي الذي كان انطلق من برشلونة الإثنين الماضي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314430