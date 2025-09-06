هيئة أسطول الصمود العالمي تعلن عن تأجيل موعد الإبحار من يوم 7 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baba4ea1dec8.22186196_fplghiqkenjom.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي عن تأجيل موعد الإبحار، من يوم الأحد 7 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.



ويأتي هذا التأجيل وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة على منصة "فايسبوك"، لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادة هيئة أسطول الصمود العالمي.

