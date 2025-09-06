Babnet   Latest update 21:14 Tunis

هيئة أسطول الصمود العالمي تعلن عن تأجيل موعد الإبحار من يوم 7 سبتمبر إلى 10 سبتمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68baba4ea1dec8.22186196_fplghiqkenjom.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Septembre 2025 - 21:14
      
أعلنت هيئة أسطول الصمود العالمي عن تأجيل موعد الإبحار، من يوم الأحد 7 سبتمبر إلى يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.

ويأتي هذا التأجيل وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة على منصة "فايسبوك"، لأسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادة هيئة أسطول الصمود العالمي.



وقالت هيئة أسطول الصمود العالمي :"نلتقيكم غدا في ميناء سيدي بوسعيد في فعاليات استقبال سفن الأسطول القادمة من إسبانيا إلى تونس".

وكان من المنتظر أن ينطلق أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة غدا الأحد 7 سبتمبر من تونس في اتجاه غزة، لينضم إلى الأسطول العالمي الذي كان انطلق من برشلونة الإثنين الماضي.


Latest update 21:14 Tunis

