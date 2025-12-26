تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694f089df409f4.16251328_nfimqojkghlep.jpg width=100 align=left border=0>

تأجل تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد اكتفائه بالتعادل 1-1 في مباراة صعبة مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.



وعلى أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، اتسم الشوط الأول بضغط كبير من الجانبين، غير أنّ الفرص التهديفية غابت خلال أغلب فتراته.









ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+5) إثر تنفيذ ركلة جزاء.

إبراهيم دياز يفتتح التسجل للمنتخب المغربي من علامة الجزاء#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/NIUeOvNhA4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025

شوط ثانٍ متوازن وحسم بالتعادل

في الشوط الثاني، تواصل الضغط المتبادل بين المنتخبين، وأثمرت محاولات المنتخب المالي عن ركلة جزاء في الدقيقة 64، نفذها بنجاح لاسين سينايكو، مدركًا التعادل.

منتخب مالي يدرك التعادل من ركلة جزاء #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/F2piYUQXBu — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025

وبهذه النتيجة، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط، في حين رفع منتخب مالي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.

ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عن طريقفي الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول () إثر تنفيذ ركلة جزاء.في الشوط الثاني، تواصل الضغط المتبادل بين المنتخبين، وأثمرت محاولات المنتخب المالي عن ركلة جزاء في الدقيقة، نفذها بنجاح، مدركًا التعادل.وبهذه النتيجة، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى، في حين رفع منتخب مالي رصيده إلىفي المركز الثاني.