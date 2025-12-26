تأجيل تأهل المغرب إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا
تأجل تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد اكتفائه بالتعادل 1-1 في مباراة صعبة مساء الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.
وعلى أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله، اتسم الشوط الأول بضغط كبير من الجانبين، غير أنّ الفرص التهديفية غابت خلال أغلب فتراته.
ونجح المنتخب المغربي في افتتاح التسجيل عن طريق إبراهيم دياز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+5) إثر تنفيذ ركلة جزاء.
إبراهيم دياز يفتتح التسجل للمنتخب المغربي من علامة الجزاء#كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/NIUeOvNhA4— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025
شوط ثانٍ متوازن وحسم بالتعادلفي الشوط الثاني، تواصل الضغط المتبادل بين المنتخبين، وأثمرت محاولات المنتخب المالي عن ركلة جزاء في الدقيقة 64، نفذها بنجاح لاسين سينايكو، مدركًا التعادل.
منتخب مالي يدرك التعادل من ركلة جزاء #كأس_أمم_أفريقيا#AFCON2025 | #TotalEnergiesAFCON2025 pic.twitter.com/F2piYUQXBu— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 26, 2025
وبهذه النتيجة، حافظ المنتخب المغربي على صدارة المجموعة بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط، في حين رفع منتخب مالي رصيده إلى نقطتين في المركز الثاني.
