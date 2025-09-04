التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026... غينيا الاستوائية تعود من بعيد وتفوز على ساو تومي 3-2
فاز منتخب غينيا الاستوائية على مضيفه ساو تومي وبرنسيب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بملعب وجدة (المغرب)، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
مجريات المباراة
افتتح منتخب ساو تومي التسجيل عبر لاعبه رونالدو لومونغو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 8 و42، منهياً الشوط الأول متقدماً بهدفين.
لكن منتخب غينيا الاستوائية قلب المعطيات في الشوط الثاني، حيث سجل بابلو غانيت الهدف الأول في الدقيقة 53، وأضاف إيبان سالفادور هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يمنح خوزي نابيل الفوز لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة 70.
الترتيب المؤقت للمجموعة الثامنة* تونس: 16 نقطة (في الصدارة – سيلعب لاحقاً أمام ليبيريا)
* ناميبيا: 12 نقطة (مباراة مؤجلة ضد مالاوي)
* ليبيريا: 10 نقاط (سيلعب أمام تونس)
* غينيا الاستوائية: 10 نقاط (بعد الفوز اليوم)
* مالاوي: 6 نقاط (في انتظار لقاء ناميبيا)
* ساو تومي وبرنسيب: 0 نقطة
وتتواصل مباريات الجولة السابعة اليوم بلقاء تونس – ليبيريا، فيما تختتم غداً الجمعة بمواجهة ناميبيا – مالاوي.
