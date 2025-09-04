التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026... غينيا الاستوائية تعود من بعيد وتفوز على ساو تومي 3-2

فاز منتخب غينيا الاستوائية على مضيفه ساو تومي وبرنسيب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بملعب وجدة (المغرب)، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



مجريات المباراة



الترتيب المؤقت للمجموعة الثامنة



افتتح منتخب ساو تومي التسجيل عبر لاعبهمنفي الدقيقتين، منهياً الشوط الأول متقدماً بهدفين.لكن منتخب غينيا الاستوائية قلب المعطيات في الشوط الثاني، حيث سجلالهدف الأول في الدقيقة، وأضافهدف التعادل في الدقيقة، قبل أن يمنحالفوز لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة: 16 نقطة (في الصدارة – سيلعب لاحقاً أمام ليبيريا): 12 نقطة (مباراة مؤجلة ضد مالاوي): 10 نقاط (سيلعب أمام تونس): 10 نقاط (بعد الفوز اليوم): 6 نقاط (في انتظار لقاء ناميبيا): 0 نقطةوتتواصل مباريات الجولة السابعة اليوم بلقاء، فيما تختتم غداً الجمعة بمواجهة