Babnet   Latest update 19:45 Tunis

التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026... غينيا الاستوائية تعود من بعيد وتفوز على ساو تومي 3-2

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62c1c780c423a6.98236477_qgeijohfmpnkl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 04 Septembre 2025 - 19:45 قراءة: 0 د, 51 ث
      
فاز منتخب غينيا الاستوائية على مضيفه ساو تومي وبرنسيب بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس بملعب وجدة (المغرب)، لحساب الجولة السابعة من منافسات المجموعة الثامنة ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مجريات المباراة


افتتح منتخب ساو تومي التسجيل عبر لاعبه رونالدو لومونغو من ركلتي جزاء في الدقيقتين 8 و42، منهياً الشوط الأول متقدماً بهدفين.

لكن منتخب غينيا الاستوائية قلب المعطيات في الشوط الثاني، حيث سجل بابلو غانيت الهدف الأول في الدقيقة 53، وأضاف إيبان سالفادور هدف التعادل في الدقيقة 62، قبل أن يمنح خوزي نابيل الفوز لفريقه بهدف ثالث في الدقيقة 70.

الترتيب المؤقت للمجموعة الثامنة

* تونس: 16 نقطة (في الصدارة – سيلعب لاحقاً أمام ليبيريا)
* ناميبيا: 12 نقطة (مباراة مؤجلة ضد مالاوي)
* ليبيريا: 10 نقاط (سيلعب أمام تونس)
* غينيا الاستوائية: 10 نقاط (بعد الفوز اليوم)
* مالاوي: 6 نقاط (في انتظار لقاء ناميبيا)
* ساو تومي وبرنسيب: 0 نقطة

وتتواصل مباريات الجولة السابعة اليوم بلقاء تونس – ليبيريا، فيما تختتم غداً الجمعة بمواجهة ناميبيا – مالاوي.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314340


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 04 سبتمبر 2025 | 12 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:14
18:45
15:56
12:25
05:53
04:23
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet32°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
31°-21
35°-25
36°-26
36°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:45 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    