في افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر.

(مبعوثة وات/ليلى بن إبراهيم)- احتضنت العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي ينعقد من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد للطيف الرحال.



. وحضر رئيس الجمهورية قيس سعيّد فعاليات هذا الافتتاح إلى جانب عدد من رؤساء الدول العربية والإفريقية وذلك تلبية لدعوة نظيره الجزائري عبد الجيد تبون.

