في افتتاح معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر.
(مبعوثة وات/ليلى بن إبراهيم)- احتضنت العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، فعاليات افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي ينعقد من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد للطيف الرحال.
. وحضر رئيس الجمهورية قيس سعيّد فعاليات هذا الافتتاح إلى جانب عدد من رؤساء الدول العربية والإفريقية وذلك تلبية لدعوة نظيره الجزائري عبد الجيد تبون.
وأكد الرئيس الجزائري عبد الجيد تبون لدى إعلانه عن افتتاح الدورة الرابعة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية على ضرورة تكاتف جهود الدول الإفريقية من أجل تمكين القارة من المساهمة في صناعة القرار الاقتصادي الدولي وتجاوز التهميش الذي تعاني منه، مبينا أن هذه الدورة تنعقد في ظرف بالغ الدقة والحساسية تتسارع فيه الأحداث على نوع غير مسبوق وتتفاقم فيه المخاطر التي تهدد بانهيار منظومة العلاقات الدولية القائمة.
وعبر عن خشيته من أن تكون إفريقيا إحدى أبرز ضحايا هذه الأوضاع بتهميش دورها في مسار تشكل نظام عالمي رغم ما تزخر به من مقدرات وإمكانيات وطاقات.
وقال "إن اللقاء اليوم ليس مجرد تظاهرة بقدر ماهي تجسيد لوعي جماعي نحو بناء القارة الإفريقية قارة قوية الإرادة وفاعلة في محيطها" مبينا أن الإشكال اليوم اقتصادي بامتياز. وتطرق إلى مجموعة من المشاريع الهامة التي تم الانطلاق فيها في مقابل الحصص الضئيلة التي تحوزها الدول الإفريقية في عدد من المنظمات في الآن ذاته.
بدوره تحدث رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) البروفيسور "بنديكت أوراما" عن الرحلة التي بدأت مع المعرض الافتتاحي سنة 2018، واصفًا المعرض بأنه منصة تُمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُلهم الشباب، وتُطلق مشاريع تحويلية في جميع أنحاء أفريقيا.
أما الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية فقد أكد على أن المعرض يُجسّد طموح أفريقيا الجماعي في تسريع التجارة الرقمية، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية، ودفع عجلة النمو.
خلال الافتتاح، الإعلان على أن لاغوس هي المدينة المضيفة للمعرض سنة 2027 وتم
وبعد الافتتاح الرسمي، انتظمت جلسة نقاش للدورة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر تداول فيها رؤساء الدول العربية والإفريقية على إلقاء كلمات تبرز مواقفهم وتجسد قراءتهم للوضع في إفريقيا.
وألقى رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال هذه الحلقة كلمة شدد فيها بالخصوص على أن "الإنسانية اليوم في حاجة إلى إرساء نظام جديد يرتكز على قيم وتصورات جديدة، تحمي سيادة الدول وتضع حدا للحروب والانقسامات ولتسلل الكثير من الدول التي تبسط سيطرتها على ثروات إفريقيا الطبيعية".
وأكد أن إفريقيا التي تزخر بكل الثروات، في حاجة إلى استخلاص العبر من الماضي وإرساء مقاربة جديدة تساعد على بناء مسقبل جديد ترنو إليه كل شعوبها، مبينا أن المجال لا يتسع للحديث عن الجوانب الفنية والأرقام والنسب والتفاصيل التي هي من شأن المختصين، لكنه يسمح بقراءة وجيزة لما قد يتم وضعه استشرافا لمستقبل أفضل.
. ويشار إلى أن تونس تشارك في المعرض بجناح وطني يمتد على مساحة 304 متر مربع، يضم ما يفوق 24 مؤسسة مصدرة، من بينها 12 شركة صغرى ومتوسطة 8 حرفيين و 4 شركات ناشئة إلى جانب فضاء خاص بالمؤسسات الوطنية ( اللجنة الوطنية لزليكاف، غرف التجارة والصناعة، مركز النهوض بالصادرات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والديوان الوطني التونسي للسياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية.
وتغطي هذه المؤسسات قطاعات واعدة ومتنوعة تشمل النسيج والملابس والجلود والأحذية ومستحضرات التجميل ومواد البناء والصناعات التقليدية، إضافة إلى صناعة السيارات ومكوناتها.
وتعتبر هذه المشاركة فرصة لتسليط الضوء على تونس والمبادلات الاقتصادية داخل القارة الإفريقية وتثمين الخبرات على المستوى القاري خاصة وأنها تلعب بفضل موقعها الجغرافي والخبرات المتوفرة والنشاط الذي يشهده القطاع الخاص دورا هاما في المبادلات البينية بين دول القارة الإفريقية سواء في الصناعات الغذائية أو النسيج أو التكنولوجيا والصحة والطاقات المتجددة.
. ومن المنتظر أن تنتظم ، غدا الجمعة، ورشة عمل مخصصة لتونس في إطار المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي تحتضنه الجزائر من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري وذلك للتعريف بالبلاد، إلى جانب تنظيم عرض حول الصناعة التونسية في مجال السيارات وعرض التوجه الاستراتيجي لتونس في إطار "زليكاف" (تفاقية إنشاء المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر).
وبدعوة من الجانب الجزائري، وتبعا لتعليمات رئيس الجمهورية في الغرض، يشارك وزير التجارة وتنمية الصادرات في فعاليات المعرض في حين تشارك وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم في النسخة الأولى للمعرض الإفريقي للسيارات الذي ينتظم على هامش
