سفير مصر بتونس يؤكد إستعداد القاهرة لإحتضان الدورة 18 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b8739dccc2f3.33325805_qponhigfjelmk.jpg width=100 align=left border=0>

أكد سفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، استعداد بلاده لاحتضان الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، المقرر عقدها بالقاهرة خلال الفترة الممتدة 8 إلى 11 سبتمبر 2025 .

وثمن السفير، خلال لقاء جمعه بتونس بوزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري بحث التعاون في مجال البناء والاشغال الكبري، العلاقات الإستثنائيّة التي تجمع بين مصر وتونس والتعاون في مختلف المجالات.

وشكل اللقاء مناسبة للتباحث في أفق التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بهدف تسهيل إجراءات مشاركة المقاولات التونسية والمصرية في شكل مجامع لإنجاز مشاريع كبرى بتونس ومصر وبالبلدان الافريقية في مجال البناء والأشغال العمومية.





وأبرز الزواري، في سياق متصل، أهميّة العمل على تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين الجانبين خاصة في ظل ثراء الإطار القانوني الذي يجمع بين تونس و مصر.