وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68925b9e974be7.37823187_qmopnihejflgk.jpg width=100 align=left border=0>

يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة (164) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المُقرّر عقدُه بالعاصمة المصرية القاهرة الخميس (4 سبتمبر الجاري).



وستُخصّص هذه الدورة، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية، للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية، ولاسيما في الأراضي الفلسطينية، في ظلّ تواصل الاعتداءات الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، وتثبيت خطة العمل العربية الإسلامية والأممية لمواجهة هذه الأوضاع ووضع حدّ لتلك الاعتداءات.

