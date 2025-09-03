Babnet   Latest update 18:27 Tunis

وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68925b9e974be7.37823187_qmopnihejflgk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 17:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
يترأّس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي الوفد التونسي المشارك في أشغال الدورة (164) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، المُقرّر عقدُه بالعاصمة المصرية القاهرة الخميس (4 سبتمبر الجاري).

وستُخصّص هذه الدورة، وفق بلاغ صادر اليوم الاربعاء عن وزارة الخارجية، للنظر في آخر مستجدّات الأوضاع في المنطقة العربية، ولاسيما في الأراضي الفلسطينية، في ظلّ تواصل الاعتداءات الهمجية وعمليات الإبادة الجماعية والتهجير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية، وتثبيت خطة العمل العربية الإسلامية والأممية لمواجهة هذه الأوضاع ووضع حدّ لتلك الاعتداءات.



كما سينظر مجلس الجامعة، في مختلف جوانب التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإدارية، وما يتّصل بإصلاح جامعة الدول العربية.

وسيجري وزير الخارجية خلال هذه الدورة، لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه في الدول العربية الشقيقة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314298


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:16
18:47
15:57
12:26
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 53
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
32°-22
32°-24
35°-24
37°-27
  • Avoirs en devises
    25096,0

  • (03/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,39643 DT        1$ =2,91805 DT
  • Solde Compte du Trésor   (03/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    