نهضة بركان يتعاقد مع اللاعب التونسي أسامة الحدادي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b82edf69a008.02067924_figlpheqmojnk.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن نادي نهضة بركان المغربي التعاقد مع اللاعب التونسي أسامة الحدادي لمدة موسمين.

ويشغل أسامة الحدادي، صاحب الـ 33 عاما، خطة مدافع محوري وسبق له اللعب مع النادي الافريقي وديجون الفرنسي والاتفاق السعودي وقاسم باشا ويني ملطية سبور التركيين وغرويتر فورت الألماني ونادي دبا الحصن الاماراتي.

يذكر أنّ نادي نهضة بركان الذي يشرف على تدريبه التونسي معين الشعباني معني بالمشاركة في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية في الموسم الكروي 2025-2026.