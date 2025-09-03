زغوان: تسجيل إصابة ثانية بمرض "حمّى غرب النيل" منذ اوت المنقضي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6540e3aed3ea61.32122107_qipofljheknmg.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت مصالح الصحة بولاية زغوان خلال الأسبوع المنقضي، حالة إصابة بمرض "حمى غرب النيل" لدى مواطن يبلغ من العمر 68 سنة، وفق كاهية مدير الصحة الأساسية نبيل الورفلي.

وأوضح الورفلي في تصريح لصحفي "وات" أن المصاب خضع لتحاليل مخبرية إثر التفطن لوجود أعراض شبيهة بأعراض حمى غرب النيل، ثبت على إثرها إصابته بالمرض الذي نقل له عن طريق حشرة صغيرة "ناموسة"، فتم إيواؤه على الفور بقسم الإنعاش بالمستشفى الجهوي بزغوان منذ بداية الأسبوع الجاري لتلقي العلاج، لافتا إلى أن مصالح الصحة دعت ابن المريض وهو شاب في العقد الثالث من العمر، إلى القيام بالتحاليل بعد أن شعر بنفس الأعراض.







واشار ذات المصدر الى أنّ هذه الحالة هي الثانية التي تم تسجيلها بولاية زغوان منذ شهر أوت المنقضي بعد وفاة كهل أصيل مدينة الفحص بالمستشفى الجهوي يوم 21 أوت المنقضي، نتيجة إصابته بالمرض، داعيا كافة البلديات إلى تكثيف عمليات المداواة بالمبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات والتخلّص من المياه الراكدة التي تشكّل مصدرا لتكاثرها.