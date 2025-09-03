تظاهرة "سينما الحنايا" يوما 6 و7سبتمبر الجا ري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b7f28e1826c7.96850046_hplmgekqinfoj.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يومي 6 و7 سبتمبر الجاري بفضاء الحنايا الرومانية بباردو تظاهرة سينمائية خاصة بعنوان "سينما الحنايا"، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية



ويهدف هذا الموعد حسب ما اوردته وزارة الثقافة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى تقديم عروض سينمائية متميزة في إطار ثقافي وتراثي فريد، حيث يلتقي الفن السابع مع عراقة التاريخ، في فضاء يرمز إلى عظمة الحضارة ويعكس انفتاح الحاضر على الإبداع

