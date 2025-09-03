Babnet   Latest update 14:22 Tunis

تظاهرة "سينما الحنايا" يوما 6 و7سبتمبر الجا ري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b7f28e1826c7.96850046_hplmgekqinfoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 03 Septembre 2025 - 13:46 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية يومي 6 و7 سبتمبر الجاري بفضاء الحنايا الرومانية بباردو تظاهرة سينمائية خاصة بعنوان "سينما الحنايا"، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية

ويهدف هذا الموعد حسب ما اوردته وزارة الثقافة بصفحتها الرسمية "فايسبوك"، إلى تقديم عروض سينمائية متميزة في إطار ثقافي وتراثي فريد، حيث يلتقي الفن السابع مع عراقة التاريخ، في فضاء يرمز إلى عظمة الحضارة ويعكس انفتاح الحاضر على الإبداع



ويشارك في تنظيم هذه التظاهرة المركز الوطني للسينما والمتحف الوطني بباردو وبلدية باردو


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314281


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 03 سبتمبر 2025 | 11 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:16
18:47
15:57
12:26
05:52
04:22
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
32°-22
32°-24
35°-24
37°-27
  • Avoirs en devises
    24988,0

  • (02/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,40309 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/09)   756,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:22 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    