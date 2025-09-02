بنزرت: تنفيذ 7 قرارات غلق لمحلات مفتوحة للعموم بماطر من أجل الإخلال بتراتيب حفظ الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/magazin_ferme1.jpg width=100 align=left border=0>

نفذت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الثلاثاء، 7 قرارات غلق لمحلات مفتوحة للعموم بماطر من أجل الاخلال بتراتيب حفظ الصحة، وشملت بالخصوص عددا من المشارب ومحلات لبيع المرطبات و حماما، حسب مصدر أمني مسؤول.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أن ذات الفريق المشترك، المتكوّن من المصالح الأمنية وفرقة الشرطة البلدية والمصالح البلدية، تولى إزالة عدد من الحواجز والواقيات، ومخفض سرعة تمت اقامته بالطريق العام دون موجب قانوني.