Babnet   Latest update 18:04 Tunis

بنزرت: تنفيذ 7 قرارات غلق لمحلات مفتوحة للعموم بماطر من أجل الإخلال بتراتيب حفظ الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/magazin_ferme1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 17:55 قراءة: 0 د, 19 ث
      
نفذت الأجهزة الرقابية المشتركة ببنزرت، اليوم الثلاثاء، 7 قرارات غلق لمحلات مفتوحة للعموم بماطر من أجل الاخلال بتراتيب حفظ الصحة، وشملت بالخصوص عددا من المشارب ومحلات لبيع المرطبات و حماما، حسب مصدر أمني مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لصحفي "وات"، أن ذات الفريق المشترك، المتكوّن من المصالح الأمنية وفرقة الشرطة البلدية والمصالح البلدية، تولى إزالة عدد من الحواجز والواقيات، ومخفض سرعة تمت اقامته  بالطريق العام دون موجب قانوني.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314264


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 سبتمبر 2025 | 10 ربيع الأول 1447
انتهاء أوسّو
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:18
18:48
15:58
12:26
05:51
04:21
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
28° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-22
32°-22
31°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    24988,0

  • (02/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,40309 DT        1$ =2,90865 DT
  • Solde Compte du Trésor   (02/09)   885,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:04 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    