تركيز إذاعة مدرسيّة بالمدرسة الإعداديّة الزراوة الجديدة بولاية قابس (وزارة التربية)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67114b0b824277.94809418_epgofkjlimqhn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Septembre 2025 - 20:12
      
اعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن تركيز إذاعة مدرسيّة بالمدرسة الإعداديّة الزراوة الجديدة الراجعة بالنظر إلى المندوبيّة الجهويّة للتّربية بقابس وذلك بالتّعاون مع جمعيّة " كن صديقي"، وفي سياق تعزيز التعامل المشترك وتبادل الخبرات بين المؤسّسات التّربويّة والمجتمع المدني.

وبينت الوزارة في بلاغ لها ان المبادرة تهدف إلى إثراء الحياة المدرسية بالمؤسسة وتطوير الإعلام المدرسي بها، حتّى يساهم في تزويد التلاميذ بالمهارات والقيم والعلوم والأنماط السلوكية السّويّة، وجعل البيئة المدرسية أكثر جاذبية.


