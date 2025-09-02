قبلي: التلويح بتنفيذ وقفة احتجاجية بمقر مندوبية التربية في صورة تواصل تعطل المفاوضات حول إشكاليات القطاع

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، طارق بن بلقاسم، بأنه في صورة تواصل تعطل الحوار بين الطرفين النقابي والاداري حول الاشكاليات العالقة في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والمتعلقة اساسا بتدهور البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات وفي الموارد البشرية، سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بحضور كافة النقابيات والنقابيين.



وأوضح طارق بن بلقاسم في تصريح لوكالة "وات"، خلال الهيئة القطاعية لاسلاك التربية والتكوين المهني والتعليم العالي المنتظمة صباح اليوم الثلاثاء بدار الاتحاد بقبلي، أن هذه الهيئة القطاعية خصّصت للنظر في تعطل المفاوضات على المستويين المركزي والجهوي.

