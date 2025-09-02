قبلي: التلويح بتنفيذ وقفة احتجاجية بمقر مندوبية التربية في صورة تواصل تعطل المفاوضات حول إشكاليات القطاع
أفاد الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية، طارق بن بلقاسم، بأنه في صورة تواصل تعطل الحوار بين الطرفين النقابي والاداري حول الاشكاليات العالقة في قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والمتعلقة اساسا بتدهور البنية التحتية والنقص الفادح في التجهيزات وفي الموارد البشرية، سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية بمقر المندوبية الجهوية للتربية بحضور كافة النقابيات والنقابيين.
وأوضح طارق بن بلقاسم في تصريح لوكالة "وات"، خلال الهيئة القطاعية لاسلاك التربية والتكوين المهني والتعليم العالي المنتظمة صباح اليوم الثلاثاء بدار الاتحاد بقبلي، أن هذه الهيئة القطاعية خصّصت للنظر في تعطل المفاوضات على المستويين المركزي والجهوي.
واعتبر انه لا يمكن ان تكون ادارة دون الطرف الاجتماعي ولا طرف اجتماعي دون ادارة، على حد تعبيره، باعتبار ضخامة الاشكاليات التي يعانيها القطاع التربوي والتي تتطلب الجلوس الجاد على طاولة الحوار من اجل الوصول الى حلول تمكن من تجاوزها، وفق تعبيره.
وأعرب عن أمله في أن يتم تدارك هذا التعطّل في المفاوضات خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكدا أنه في صورة عدم الاستجابة للمطالب سيتم تنفيذ وقفة احتجاجية في مقر المندوبية بحضور كافة النقابيات والنقابيين، مع امكانية اللجوء لمختلف الاشكال النضالية التي ستقترح في الهيئة الادارية القطاعية للدفاع عن القطاع.
