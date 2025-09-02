عمادة المهندسين التونسيين تطلق مبادرة للجودة من أجل الحصول على شهادة الإيزو 9001
أعلنت عمادة المهندسين التونسيين عن الانطلاقة الرسمية لمبادرة شاملة لادارة الجودة من أجل الحصول على شهادة الإيزو 9001 /2015.
وتمثل هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر،امس الاثنين، عن العمادة، محطة أساسية في مسار تحديث العمادة وتعزيز خدماتها، بما يضع المهندس في قلب أولوياتها الاستراتيجية.
وأكّدت العمادة من خلال هذه المبادرة، "حرصها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عبر دعم التعليم والابتكار وإدماج الكفاءات الشابة، فضلا على العزم بالارتقاء بمهنة الهندسة الى اعلى مستويات التميز والنزاهة".
