عمادة المهندسين التونسيين تطلق مبادرة للجودة من أجل الحصول على شهادة الإيزو 9001

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c593c7b553.89432488_ihkpnqmfeojlg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت عمادة المهندسين التونسيين عن الانطلاقة الرسمية لمبادرة شاملة لادارة الجودة من أجل الحصول على شهادة الإيزو 9001 /2015.



وتمثل هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر،امس الاثنين، عن العمادة، محطة أساسية في مسار تحديث العمادة وتعزيز خدماتها، بما يضع المهندس في قلب أولوياتها الاستراتيجية.

