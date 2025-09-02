Babnet   Latest update 11:29 Tunis

عمادة المهندسين التونسيين تطلق مبادرة للجودة من أجل الحصول على شهادة الإيزو 9001

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b6c593c7b553.89432488_ihkpnqmfeojlg.jpg width=100 align=left border=0>
أعلنت عمادة المهندسين التونسيين عن الانطلاقة الرسمية لمبادرة شاملة لادارة الجودة من أجل الحصول على شهادة الإيزو 9001 /2015.

وتمثل هذه المبادرة، وفق بلاغ صادر،امس الاثنين، عن العمادة، محطة أساسية في مسار تحديث العمادة وتعزيز خدماتها، بما يضع المهندس في قلب أولوياتها الاستراتيجية.



وأكّدت العمادة من خلال هذه المبادرة، "حرصها على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عبر دعم التعليم والابتكار وإدماج الكفاءات الشابة، فضلا على العزم بالارتقاء بمهنة الهندسة الى اعلى مستويات التميز والنزاهة".


