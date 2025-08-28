الفنانة شهرزاد هلال تفتتح مساء اليوم المهرجان الصيفي ببئر مشارقة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b03f9ef25f66.39885083_onhjkmilpefgq.jpg width=100 align=left border=0>

تفتتح الفنانة شهرزاد هلال مساء اليوم الخميس فعاليات المهرجان الصيفي ببئر مشارقة (ولاية زغوان) الذي يتواصل إلى غاية يوم 31 اوت الحالي.

وسيكون الجمهور خلال هذا المهرجان على موعد مع أربع سهرات تقام يوميا بمسرح الهواء الطلق ببئر مشارقة، وتنطلق جميعها على الساعة التاسعة والنصف ليلا.

وإثر الحفل الافتتاحي، يلاقي جمهور المهرجان يوم غد 29 أوت الفنان محمد علي شبيل، ويوم 30 أوت تعتلي ركح مسرح الهواء الطلق الفنانة نجوى عرفاوي.





وتختتم الدورة بعرض موسيقي يحمل إمضاء الفنان شكري عمر الحناشي