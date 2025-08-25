وزير الخارجية يدعو خلال اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي إلى تكثيف الجهود لوقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ac878bb44691.42296801_qhpgnmiokljfe.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي ، اليوم الإثنين ، خلال أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمدينة جدة من المملكة العربية السعودية، إلى تكثيف الجهود على جميع المستويات الإقليمية والدولية وفي طليعتها منظمة الأمم المتحدة من أجل إجبار الكيان المحتلّ على وقف جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها يوميا ضدّ الشعب الفلسطيني الأعزل والأبيّ



ويترأس وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين الوفد التونسي المشارك في أشغال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث التطورات الأخيرة الخطيرة في قطاع غزة والعدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الشقيق والسبل الكفيلة بمواجهتها وفق خطة عمل عربية إسلامية موحدة

