Babnet   Latest update 20:12 Tunis

اتفاقية بين المركز البيداغوجي واتحاد التضامن الاجتماعي لتوفير الكتب المدرسية لأبناء العائلات المعوزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66d1ac9d414254.44811632_efoqihnmjplkg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 25 Août 2025 - 19:03 قراءة: 1 د, 0 ث
      
وقّع كل من المركز الوطني البيداغوجي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، بمقر وزارة التربية، اتفاقية شراكة تهدف إلى تسهيل حصول أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل على الكتب المدرسية.

    وتندرج هذه الاتفاقية في إطار توصيات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الرامية إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيز المدّ التضامني لفائدة الفئات الهشّة.

   وبمقتضى الاتفاقية، يتولّى المركز الوطني البيداغوجي تزويد الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي بالكتب المدرسية وفق الحاجيات المضبوطة، على أن يتكفل الاتحاد بتوزيعها على التلاميذ من أبناء العائلات المعوزة والفقيرة، بما في ذلك غير المسجلين في السجل الوطني للعائلات ضعيفة الدخل، وفق ما أوضحته رئيسة الاتحاد، نعيمة الجلاصي، في تصريح لـ(وات).


وأضافت الجلاصي أن الاتفاقية تشمل مختلف المراحل التعليمية (الابتدائية، الإعدادية والثانوية)، مشيرة إلى أن الاتحاد سيوزع الكتب على الجهات بحسب الحاجيات، معتبرة هذه المبادرة "خطوة هامة لتعزيز المدّ التضامني في تونس تماشيا مع التوجه الوطني".
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد أدّى يوم الخميس الماضي زيارة غير معلنة إلى المركز الوطني البيداغوجي، حيث أكّد على ضرورة ضمان التوزيع العادل للكتب والكراسات المدرسية المدعّمة على كافة التلاميذ دون استثناء، مشدّدا على أن "التعليم حق طبيعي لكل طفل تونسي، وليس منّة من أحد"، مضيفا: "أكره كلمة الإعانة، لأن ما يُقدَّم للتلميذ هو حق مشروع وليس إحسانا".
 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313876


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 25 أوت 2025 | 2 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:31
18:59
16:04
12:28
05:45
04:12
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet35°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-24
38°-27
42°-26
42°-27
35°-27
  • Avoirs en devises
    24676,5

  • (25/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =2,92156 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/08)   1574,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    