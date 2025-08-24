المسرحية التونسية "روضة العشاق" في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي
بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، تشارك المسرحية التونسية "روضة العشاق" نص ودراماتورجيا وإخراج معز العاشوري في الدورة القادمة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي سينتظم من 1 الى 8 سبتمبر القادم
ويأتي هذا الحضور وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، ضمن تعزيز انفتاح المسرح التونسي على الفضاءات الثقافية العالمية، وتشجيع المبدعين التونسيين على تقديم أعمالهم في أكبر المحافل الدولية
وتجمع المسرحية على الركح ثلة من أبرز الممثلين، على غرار شهاب شبيل، عبد السلام الجمل، نادرة التومي، عبد الحميد الفورج، بوكر غنّاي، كمال زهيّو، قصي بن السنوسي، خلود السنوسي، مامي بنغالي، محمد سفينة ورشيد عزوز،حيث تسعى إلى طرح قضايا إنسانية وفكرية بلغة مسرحية جمالية تعتمد على الشعرية والصورة الدرامية المكثفة
وسيكون عرض "روضة العشاق"في القاهرة مناسبة لإبراز إسهامات المسرح التونسي في تطوير التجارب المسرحية التجريبية، وتأكيد الحضور الثقافي التونسي في الفضاء العربي والدولي
