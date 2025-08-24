المسرحية التونسية "روضة العشاق" في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6228d338233d46.27518601_hmfqpjneogikl.jpg width=100 align=left border=0>

بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وصندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني، تشارك المسرحية التونسية "روضة العشاق" نص ودراماتورجيا وإخراج معز العاشوري في الدورة القادمة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي الذي سينتظم من 1 الى 8 سبتمبر القادم



ويأتي هذا الحضور وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية، ضمن تعزيز انفتاح المسرح التونسي على الفضاءات الثقافية العالمية، وتشجيع المبدعين التونسيين على تقديم أعمالهم في أكبر المحافل الدولية

