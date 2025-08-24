مهرجان "موسيقى العالم" يعود إلى طبرقة بعد 20 سنة من الغياب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68aac7349d7a68.48543553_ikngholqpmfje.jpg width=100 align=left border=0>

تعيش مدينة طبرقة على وقع حدث فني بارز يتمثل في عودة مهرجان "موسيقى العالم" في دورته السادسة بعد انقطاع دام عقدين كاملين، حيث كانت آخر دورة له سنة 2001.



وتنظم هذه الدورة الجديدة جمعية "الوفاء للنهوض المسرحي" من 27 إلى 30 أوت الجاري على ركح مسرح البحر بطبرقة، في أجواء موسيقية وغنائية وراقصة تمزج بين الطابع التونسي والانفتاح على التجارب العالمية.

