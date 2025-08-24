مهرجان "موسيقى العالم" يعود إلى طبرقة بعد 20 سنة من الغياب
تعيش مدينة طبرقة على وقع حدث فني بارز يتمثل في عودة مهرجان "موسيقى العالم" في دورته السادسة بعد انقطاع دام عقدين كاملين، حيث كانت آخر دورة له سنة 2001.
وتنظم هذه الدورة الجديدة جمعية "الوفاء للنهوض المسرحي" من 27 إلى 30 أوت الجاري على ركح مسرح البحر بطبرقة، في أجواء موسيقية وغنائية وراقصة تمزج بين الطابع التونسي والانفتاح على التجارب العالمية.
وأوضح مدير المهرجان سليم بريرمي أن الهدف من هذه التظاهرة هو التعريف بمختلف أنماط الموسيقى العالمية لدى الجمهور المحلي والسياح الوافدين على طبرقة، إلى جانب فتح آفاق لاكتشاف تجارب فنية جديدة تعزز البعد الثقافي وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالجهة.
برنامج الدورة السادسة* 27 أوت: سهرة افتتاحية مع الفنان نوردو
* 28 أوت: عرض يجمع الفنان المحلي جنجون والفنان خليل بريكي المعروف بـ"Hama k8t"
* 29 أوت: عرض "يلا نغني" بقيادة المايسترو قتيبة الرحالي
* 30 أوت: سهرة الختام مع الفنان مرتضى الفتيتي
