جلسة عمل في مقر وزارة السياحة للاعداد للدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a97568981931.06190791_lfpjoeinqkhgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 23 Août 2025
      
  أكد وزير السياحة، خلال جلسة عمل عقدت امس الجمعة بمقر الوزارة، أنّ الدورة الثانية للصالون الدولي للسياحة الواحية والصحراوية بتوزر سترتكز بالأساس على دفع الاستثمار ومزيد الترويج للجهة وذلك في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى خلق حركية سياحية وديناميكية بالمناطق الصحراوية والواحية عامة 
وحسب بلاغ  نشرته الوزارة  امس الجمعة،  تم الاتفاق  على مزيد التنسيق لضبط برنامج الصالون ومكوناته ووضع خطة اتصالية لمزيد التعريف بهذه التظاهرة على المستوى الداخلي والخارجي
وجاء في البلاغ ايضا  التأكيد على جملة من المحاور الاستراتيجية أبرزها دفع الاستثمار والرفع من طاقة الايواء بالجهة وتعزيز الربط الجوي نحو توزر والمساهمة في مزيد تنمية السياحة في المناطق الصحرواي والواحية عامة

وتناولت جلسة العمل كذلك  تطوير وإحداث مسالك سياحية لمزيد ادراج مواقع جديدة بالجهة و تثمين الموارد الطبيعية والمواقع الأثرية ومختلف المنتوجات المحلية والتنشيط السياحي والثقافي و التحسيس بأهمية المحافظة على البيئة والعناية بالمحيط  

وشارك في  جلسة العمل كل من والي توزر شاهين الزريبي، عبر تقنية التواصل عن بعد، وهيئة تنظيم الصالون  ورئيس الجامعة المهنية لوكالات الأسفار وعدد من الإطارات المركزية والجهوية


السبت 23 أوت 2025
