وزارة الثقافة تنعى مدير التصوير والمخرج أحمد بنيس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6cd95c0beb3.89999207_gmopinjfqhkel.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 08:27 قراءة: 0 د, 27 ث
      
نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ لها، مدير التصوير والمخرج أحمد بنيس الذي وافاه الأجل المحتوم يوم أمس الأربعاء 20 أوت 2025.



وقد عمل الفقيد خلال مسيرته الزاخرة طيلة أربعة عقود على التأسيس لهوية بصرية متفردة تحمل خصوصية السينما التونسية، كما أسهم في إثراء المشهد السينمائي العربي والإفريقي من خلال زاوية فنية مختلفة ستظلّ خالدة في الذاكرة الجماعية.


ومن أعماله السينمائية نذكر، "السفراء" للناصر القطاري و"يا سلطان المدينة" و"التلفزة جاية" للمنصف ذويب و"الزازوات" لمحمد على العقبي وغيرها من أهم الأعمال الفنية التي شكلت علامة فارقة في تاريخ السينما التونسية.



