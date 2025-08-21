رئيس الدولة يؤكد لدى لقائه محافظ البنك المركزي أن التعويل على الذات أثبت جدواه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6c5cfc9f9c6.15658510_mnkijehqlgfpo.jpg width=100 align=left border=0>

تسلّم رئيس الجمهورية قيس سعيّد عصر يوم أمس، الأربعاء 20 أوت الجاري بقصر قرطاج، من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.

وكان هذا اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، مناسبة أكّد فيها رئيس الدّولة مُجدّدا على الدّور المحوري الهامّ لهذه المؤسّسة العمومية التونسيّة لا في المجال النقدي فحسب بل في معاضدة مجهودات الدّولة في المجال الاقتصادي مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الكثيرين يخلطون بين الاستقلاليّة والاستقلال، ومؤكّدا على أنّ الكثير من الاختيارات في حاجة إلى مراجعات جذريّة، والعمل جارٍ على تحقيقها.

وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه. كما تمّ التعرّض إلى دور لجنة التحاليل المالية وضرورة الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب وخاصّة مقاومة الفساد في مجال تبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج.





وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الدّولة إلى دور البنوك العموميّة بوجه خاص والبنوك بوجه عام في ضرورة المساهمة في الاستثمار وفي تيسير المعاملات مع المواطنين. فكثيرة هي الممارسات التي يجب أن تزول، وكثيرة هي المصارف التي يجب أن تُطبّق سياسة الدّولة، فالدّولة وحدها بمؤسّساتها هي التي تُحدّد الاختيارات التي تُعبّر عن إرادة صاحب السيادة وهو الشّعب التونسي.