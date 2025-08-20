وزير التجهيز يدعو الى تسريع اتمام دراسات مشروع السكن النموذجي بالمغيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a606e359f2b3.34151197_eomphiklfjqgn.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، الى ضرورة اختصار الآجال الزمنية اللازمة لإتمام الدراسات الفنيّة المتعلقة بموقع المشروع السكني النموذجي، الكائن بمنطقة فوشانة المغيرة والانطلاق في تنفيذ الأشغال في أقرب الآجال الممكنة.



وعاين الزواري، صباح الاربعاء موقع المشروع السكني النموذجي الذي تم التفويت فيه للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لتنفيذ مساكن متكاملة لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار الكراء المملك.

