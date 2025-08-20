وزير التجهيز يدعو الى تسريع اتمام دراسات مشروع السكن النموذجي بالمغيرة
دعا وزير التجهيز والاسكان، صلاح الزواري، الى ضرورة اختصار الآجال الزمنية اللازمة لإتمام الدراسات الفنيّة المتعلقة بموقع المشروع السكني النموذجي، الكائن بمنطقة فوشانة المغيرة والانطلاق في تنفيذ الأشغال في أقرب الآجال الممكنة.
وعاين الزواري، صباح الاربعاء موقع المشروع السكني النموذجي الذي تم التفويت فيه للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لتنفيذ مساكن متكاملة لفائدة الفئات الاجتماعية محدودة الدخل في إطار الكراء المملك.
وأشرف الزواري، لاحقا، على جلسة عمل لمتابعة تنفيذ هذا المشروع وذلك بحضور المدير العام لشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، المدير العام المساعد للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، وثلة من الإطارات المركزية بالوزارة، وإطارات عن الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية.
وتندرج الجلسة في إطار استحثاث نسق انجاز هذا المشروع لأهميته الاجتماعية، وكذلك لتذليل الصعوبات الإجرائية بما يمكن من بلوغ الأهداف الاجتماعية المرسومة والمتمثلة أساسا في توفير سكن لائق للفئات الاجتماعية محدودة الدخل.
