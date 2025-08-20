بطولة الرابطة المحترفة الثانية: الخميس الكشف عن تركيبة المجموعتين والاسبوع القادم سحب قرعة البطولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>

اكد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم انه سيتم غدا الخميس الكشف عن تركيبة مجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد الغاء التقسيم الجغرافي على ان تسحب قرعة الرزنامة للموسم الرياضي 2025-2026 الاسبوع القادم وفق التاريخ الذي سيحدده مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.



واوضح المستيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان "المكتب الجامعي قرر الغاء التقسيم الجغرافي المعتمد في تركيبة مجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الثانية (شمال وجنوب) واعتماد تقسيم جديد بطلب من الاندية سيقع اقراره والاعلان عنه الخميس" مبينا انه سيتم توزيع الاندية على مجموعتين على اساس الترتيب النهائي للموسم المنقضي وفق قاعدة الارقام الزوجية والفردية مع وضع كل من اتحاد تطاوين وقوافل قفصة اللذين غادرا خلال الموسم الفارط الرابطة المحترفة الاولى على راس كل مجموعة.

