بطولة الرابطة المحترفة الثانية: الخميس الكشف عن تركيبة المجموعتين والاسبوع القادم سحب قرعة البطولة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d53b949274c1.30434854_figpqkoejmlnh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 20 Août 2025
      
اكد معز المستيري الناطق الرسمي للجامعة التونسية لكرة القدم انه سيتم غدا الخميس الكشف عن تركيبة مجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الثانية بعد الغاء التقسيم الجغرافي على ان تسحب قرعة الرزنامة للموسم الرياضي 2025-2026 الاسبوع القادم وفق التاريخ الذي سيحدده مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة.

واوضح المستيري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الاربعاء ان "المكتب الجامعي قرر الغاء التقسيم الجغرافي المعتمد في تركيبة مجموعتي بطولة الرابطة المحترفة الثانية (شمال وجنوب) واعتماد تقسيم جديد بطلب من الاندية سيقع اقراره والاعلان عنه الخميس" مبينا انه سيتم توزيع الاندية على مجموعتين على اساس الترتيب النهائي للموسم المنقضي وفق قاعدة الارقام الزوجية والفردية مع وضع كل من اتحاد تطاوين وقوافل قفصة اللذين غادرا خلال الموسم الفارط الرابطة المحترفة الاولى على راس كل مجموعة.



وفي ما يتعلق بالاندية التي حققت صعودها الى الرابطة المحترفة الثانية، فقد وقع ترتيبها تفاضليا من 1 الى 4 اعتمادا على حصيلتها من النقاط في الموسم المنقضي على النحو الاتي :
1- نادي قصور الساف
2-امل بوشمة
3-اتحاد بوسالم
4-سبورتينغ بن عروس
يذكر ان الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 ستجرى يومي 20 و21 سبتمبر القادم.


