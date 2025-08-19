Babnet   Latest update 18:21 Tunis

بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: التونسية آية حسني تظفر بثلاث ذهبيات

أحرزت الربّاعة التونسية آية حسني (وزن 63 كلغ)، اليوم الثلاثاء، ثلاث ميداليات ذهبية ضمن منافسات صنف الوسطيات في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط (فتيان وفتيات)، التي تحتضنها العاصمة الغانية أكرا.
وكانت مواطنتها ياسمين الرضواني (وزن 53 كلغ) قد افتتحت رصيد تونس في البطولة يوم أمس الاثنين بست ميداليات، منها ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات. وقد توجت الرضواني بالميداليات الذهبية في الخطف، النتر، والمجموع في صنف الصغريات، فيما نالت ثلاث برونزيات في صنف الوسطيات.



وتشارك تونس في هذه البطولة الإفريقية بوفد يضم تسعة رباعين، وسط حضور قوي للشباب التونسي في مختلف الفئات.


