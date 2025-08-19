بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: ياسمين الرضواني تحصد ست ميداليات منها ثلاث ذهبية
تألقت الرباعة التونسية ياسمين الرضواني (وزن 53 كلغ) في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط المقامة في العاصمة الغانية أكرا، حيث توجت بـ ست ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات.
وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث في صنف الصغريات ضمن مسابقات النتر والخطف والمجموع، فيما أحرزت الرضواني ثلاث ميداليات برونزية في صنف الوسطيات في نفس الاختصاصات.
وتتواصل المشاركة التونسية اليوم الثلاثاء عبر الرباعتين آية حسني (63 كلغ / وسطيات) وآية غالي (69 كلغ / وسطيات وصغريات) إضافة إلى الرباع إدريس الورثي (60 كلغ / أواسط).
ويشار إلى أن المنتخب التونسي يشارك في البطولة الإفريقية الحالية بـ تسعة رباعين، في سعي لتعزيز رصيد تونس من الميداليات قاريا.
