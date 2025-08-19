بطولة إفريقيا لرفع الأثقال: ياسمين الرضواني تحصد ست ميداليات منها ثلاث ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a44da57b64b8.71506134_neofjqgkihlpm.jpg width=100 align=left border=0>

تألقت الرباعة التونسية ياسمين الرضواني (وزن 53 كلغ) في بطولة إفريقيا لرفع الأثقال للأصاغر والأواسط المقامة في العاصمة الغانية أكرا، حيث توجت بـ ست ميداليات من بينها ثلاث ذهبيات.



وجاءت الميداليات الذهبية الثلاث في صنف الصغريات ضمن مسابقات النتر والخطف والمجموع، فيما أحرزت الرضواني ثلاث ميداليات برونزية في صنف الوسطيات في نفس الاختصاصات.

