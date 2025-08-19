ارتفاع عجز ميزان الطاقة الأولية في تونس بنسبة 17% مع موفى جوان 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/bahritanker.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في عجز ميزان الطاقة الأولية، الذي بلغ 2.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جوان 2025، بزيادة نسبتها 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي.



الموارد الوطنية من الطاقة

