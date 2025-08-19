Babnet   Latest update 18:21 Tunis

ارتفاع عجز ميزان الطاقة الأولية في تونس بنسبة 17% مع موفى جوان 2025

سجلت تونس ارتفاعًا ملحوظًا في عجز ميزان الطاقة الأولية، الذي بلغ 2.8 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى شهر جوان 2025، بزيادة نسبتها 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وفق تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الوضع الطاقي.

الموارد الوطنية من الطاقة


* بلغت الموارد الوطنية من الطاقة الأولية، بما يشمل الإنتاج والاتاوة من الغاز الجزائري، حوالي 1.8 مليون طن مكافئ نفط.

* مثّل ذلك انخفاضًا بنسبة 8 بالمائة مقارنة بموفى جوان 2024.
* المرصد أرجع هذا التراجع إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، مشيرًا إلى وجود 15 رخصة بحث واستكشاف سارية المفعول، و56 امتياز استغلال منها 44 في طور الإنتاج.
* خلال هذه الفترة، تم حفر بئر واحد برخصة "شرقي".

الطلب على الطاقة

* بلغ الطلب الجملي على الطاقة الأولية 4.6 مليون طن مكافئ نفط مع موفى جوان 2025، أي ارتفاع بنسبة 6 بالمائة مقارنة بسنة 2024.
* الطلب على المواد البترولية ارتفع بنسبة 1 بالمائة، فيما ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 10 بالمائة.

نسبة الاستقلالية الطاقية

* تراجعت نسبة الاستقلالية الطاقية (تغطية الموارد الوطنية للطلب الجملي) إلى 38 بالمائة في جوان 2025 مقابل 44 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.


