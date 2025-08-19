Babnet   Latest update 15:03 Tunis

قابس : انطلاق أشغال بناء قوسي سوق الحنّاء بجارة

انطلقت، امس الاثنين، أشغال بناء قوسي مدخل سوق الحنّاء بجارة، ولاية قابس، ضمن مشروع بلدي تفوق كلفته 400 ألف دينار ويستمر على مدى 120 يوما.

وبين الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية قابس، محمد الشريف الطاهر، في تصريح لصحفي " وات " أن التصميم المعماري الذي تم اعتماده، لهذا المشروع الذي أعطى، والي قابس، رضوان نصيبي، اشارة انطلاق اشغاله، مستوحى من الطابع القديم للمدينة العتيقة مع دمج بعض التفاصيل الزخرفية الحديثة مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار وظيفية القوس من حيث مرور شاحنات الحماية المدنية عند الضرورة.



ويعد سوق الحنّاء بقابس من أهمّ المواقع التاريخية بولاية قابس وهو من المحطات السياحية المتميزة فيها لما تعرض فيه من منتوجات تقليدية اشتهرت بها الجهة ومرتبطة في جانب كبير منها بالواحة ومن بينها صناعة السعف والحناء والملوخية والبخور ...وغيرها من المنتوجات

ويشكل سوق الحنّاء بجارة مقصدا للكثير من السياح من داخل البلاد وخارجها، إذ يفد عليه أسبوعيا عدد ملحوظ من الزوار الذين لا يخفون اعجابهم الكبير بهذه السوق وبالخصوصية التي تتميز بها بحكم المنتوجات التقليدية التي تعرض فيها 

يشار الى ان هذه السوق تعرضت الى حريقين متتاليين أولها حريق يوم 2 ماي 2022، والذي أتى على عدد هامّ من المتاجر الموجودة بمدخله واستوجب وبحكم الأضرار الجسيمة التي تسبب فيها ازالة القوسين الموجودين بذلك المدخل  


الثلاثاء 19 أوت 2025
