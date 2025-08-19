قابس : انطلاق أشغال بناء قوسي سوق الحنّاء بجارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a46160b56675.22711737_ijgmhfkpleqno.jpg width=100 align=left border=0>

انطلقت، امس الاثنين، أشغال بناء قوسي مدخل سوق الحنّاء بجارة، ولاية قابس، ضمن مشروع بلدي تفوق كلفته 400 ألف دينار ويستمر على مدى 120 يوما.



وبين الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية قابس، محمد الشريف الطاهر، في تصريح لصحفي " وات " أن التصميم المعماري الذي تم اعتماده، لهذا المشروع الذي أعطى، والي قابس، رضوان نصيبي، اشارة انطلاق اشغاله، مستوحى من الطابع القديم للمدينة العتيقة مع دمج بعض التفاصيل الزخرفية الحديثة مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار وظيفية القوس من حيث مرور شاحنات الحماية المدنية عند الضرورة.

