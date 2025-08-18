Babnet   Latest update 07:51 Tunis

ألمانيا تتوج ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما لأول مرة في تاريخها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a2c8689df576.29604304_hijemfkopqnlg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 18 Août 2025 - 06:08
      
توج منتخب ألمانيا بلقب بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما، التي أقيمت في مصر، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.
وتفوق المنتخب الألماني في المباراة النهائية على نظيره الإسباني برميات الترجيح (5-4) بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بنتيجة (27-27) ثم التعادل في الأشواط الاضافية بنتيجة (36-36).


 وحصل منتخب الدنمارك على الميدالية البرونزية بعد الفوز على السويد بنتيجة (33-31) في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بينما حصل منتخب مصر على المركز الخامس بعد الفوز على أيسلندا بنتيجة (33-31)، ونالت هنغاريا المركز السابع بعد فوزها على النرويج بنتيجة (42-34) في مباراة تحديد المركزين السابع والثامن.


الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
Babnet

