وزارة التجهيز تدعو الى استعمال الطريق الرومانية بسبب اضراب اعوان بطاحات جربة

دعت وزارة التجهيز والاسكان في بلاغ نشرته ليل السبت القاصدين أو المغادرين لجزيرة جربة عبر بطاحات الجرف - أجيم إلى إستعمال الطريق السيارة إلى حدود محول مدخل مدنين ومن ثم إتباع الطريق الوطنية رقم 1 بإتجاه جرجيس ثم جزيرة جربة عبر الطريق الجهوية رقم 117 (الطريق الرومانية عبر القنطرة)،و ذلك نظرا لاضراب اعوان البطّاحات وتحسبا لتسجيل اضطراب في حركة المرور.من جهته قال الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في بلاغ نشره مساء اليوم على صفحته على منصة فايسبوك أن اضراب البطاحات سيبدأ من يوم الأحد 17 أوت على الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم الثلاثاء 19 أوت على الساعة منتصف اليل و يشمل كافة أنواع الأنشطة و الخدمات التي يقدمها الأعوان باستثناء الحالات الإستعجالية التي سيقع تأمينها وفق ما ينص عليه القانون.