Babnet   Latest update 08:35 Tunis

وزارة التجهيز تدعو الى استعمال الطريق الرومانية بسبب اضراب اعوان بطاحات جربة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5eb34e678f0df6.09369244_pkmqjinelhfog.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 08:27 قراءة: 0 د, 56 ث
      
دعت وزارة التجهيز والاسكان في بلاغ نشرته ليل السبت القاصدين أو المغادرين لجزيرة جربة عبر بطاحات الجرف - أجيم إلى إستعمال الطريق السيارة إلى حدود محول مدخل مدنين ومن ثم إتباع الطريق الوطنية رقم 1 بإتجاه جرجيس ثم جزيرة جربة عبر الطريق الجهوية رقم 117 (الطريق الرومانية عبر القنطرة)،و ذلك نظرا لاضراب اعوان البطّاحات وتحسبا لتسجيل اضطراب في حركة المرور.
 
أخبار ذات صلة:
التمسّك بتنفيذ إضراب بطاحات جربة من 17 إلى 19 أوت الجاري بعد التخلّف عن عقد جلسة صلحية اليوم بوزارة الشؤون الاجتماعية...

 من جهته قال الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين في بلاغ نشره مساء اليوم على صفحته على منصة فايسبوك أن اضراب البطاحات سيبدأ من يوم الأحد 17 أوت على الساعة منتصف الليل إلى غاية يوم الثلاثاء 19 أوت على الساعة منتصف اليل و يشمل كافة أنواع الأنشطة و الخدمات التي يقدمها الأعوان باستثناء الحالات الإستعجالية التي سيقع تأمينها وفق ما ينص عليه القانون.

وجاء في بلاغ الاتحاد الجهوي أن الإضراب جاء بعد اخلال وزارة الشؤون الإجتماعية بتعهدها بعقد جلسة صلحية وفق ما تنص عليه القوانين و التشريعية الجاري بها العمل .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313450


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet34°
29° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
38°-25
43°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 08:35 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    