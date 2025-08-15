التمسّك بتنفيذ إضراب بطاحات جربة من 17 إلى 19 أوت الجاري بعد التخلّف عن عقد جلسة صلحية اليوم بوزارة الشؤون الاجتماعية
مازال إضراب بطاحات جزيرة جربة، المزمع تنفيذه أيام 17 و18 و19 أوت الجاري، قائما، وذلك بعد تأجيله في مناسبتين بناء على تعهد وزير الشؤون الاجتماعية بعقد جلسة صلحية اليوم الجمعة 15 أوت 2025، والتي لم تلتئم ولم تتم دعوة أي طرف لها، ما دفع الطرف النقابي إلى التمسك بهذا الاضراب، وفق بيان توضيحي صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين.
وحسب نفس البيان، فإن وزير الشؤون الاجتماعية تعهد خلال جلسة التأمت بمقر ولاية مدنين يوم 4 أوت بعقد جلسة صلحية بمقر الوزارة يوم 15 أوت الجاري، من أجل حلّ مختلف النقاط العالقة في ملف تحويل الإشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل، وإتمام الاطار القانوني والترتيبي للعملية.
واعتبر الاتحاد الجهوي للشعل، في بيانه، أنّ عدم عقد هذه الجلسة، وعدم الدعوة لها، يمثّل اخلالا من قِبل سلطة الاشراف بالتزاماتها وتعهداتها، وفق تعبيره.
وذكّر نص البيان بجهود الهياكل النقابية من خلال تأجيل الاضراب في مناسبتين متتاليتين مراعاة لمصالح المواطنين، وحرصا على حماية المناخ الاجتماعي، وذلك رغم تدهور ظروف العمل وتهرؤ الاسطول الى مستويات أصبحت تشكل خطرا على سلامة الاعوان والركاب، لا سيما في ظل تواصل غياب التأمين على البطاحات.
