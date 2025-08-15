Babnet   Latest update 18:07 Tunis

التمسّك بتنفيذ إضراب بطاحات جربة من 17 إلى 19 أوت الجاري بعد التخلّف عن عقد جلسة صلحية اليوم بوزارة الشؤون الاجتماعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b7afaeb062d69.32303773_lkjmqoiengfph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 15 Août 2025 - 17:11
      
مازال إضراب بطاحات جزيرة جربة، المزمع تنفيذه أيام 17 و18 و19 أوت الجاري، قائما، وذلك بعد تأجيله في مناسبتين بناء على تعهد وزير الشؤون الاجتماعية بعقد جلسة صلحية اليوم الجمعة 15 أوت 2025، والتي لم تلتئم ولم تتم دعوة أي طرف لها، ما دفع الطرف النقابي إلى التمسك بهذا الاضراب، وفق بيان توضيحي صادر عن الاتحاد الجهوي للشغل بمدنين.

وحسب نفس البيان، فإن وزير الشؤون الاجتماعية تعهد خلال جلسة التأمت بمقر ولاية مدنين يوم 4 أوت بعقد جلسة صلحية بمقر الوزارة يوم 15 أوت الجاري، من أجل حلّ مختلف النقاط العالقة في ملف تحويل الإشراف على البطاحات من وزارة التجهيز الى وزارة النقل، وإتمام الاطار القانوني والترتيبي للعملية.

 واعتبر الاتحاد الجهوي للشعل، في بيانه، أنّ عدم عقد هذه الجلسة، وعدم الدعوة لها، يمثّل اخلالا من قِبل سلطة الاشراف بالتزاماتها وتعهداتها، وفق تعبيره.


وذكّر نص البيان بجهود الهياكل النقابية من خلال تأجيل الاضراب في مناسبتين متتاليتين مراعاة لمصالح المواطنين، وحرصا على حماية المناخ الاجتماعي، وذلك رغم تدهور ظروف العمل وتهرؤ الاسطول الى مستويات أصبحت تشكل خطرا على سلامة الاعوان والركاب، لا سيما في ظل تواصل غياب التأمين على البطاحات.


الجمعة 15 أوت 2025 | 21 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:47
19:12
16:09
12:31
05:37
04:01
