المنستير: اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الطفل المبدع بمارينا المنستير
اختتمت مساء أمس بمارينا المنستير فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الطفل المبدع بتدشين والي المنستير عيسى موسي المعرض الجماعي لإنتاج الأطفال المشاركين خلال ورشات، هذه الدورة التي واكبها قرابة 700 شخص بين أطفال وأوليائهم.
وأفادت مديرة مهرجان الطفل المبدع سامية الشاوش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ جل المشاركين في المهرجان هم من أطفال نادي فنون وحرف مع عدد من المواهب الجديدة التي يستقطبها المهرجان سنويا إذ من أهدافه اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها.
وشهدت هذه الدورة مشاركة خاصة لتلاميذ سنوات السابعة والثامنة والتاسعة بالمدرسة الإعدادية فرشو لتشجيعهم على مواصلة ممارسة الرسم. ويتميز هذا المهرجان بأنّ أطفالا أعمارهم بين 15 سنة 15 و17 سنة هم الذين يشرفون على تأطير الأطفال في الورشات. وسبق إعداد هؤلاء الأطفال المؤطرين ضمن نادي الحرف والفنون حسب سامية الشاوش.
ولعلّ من أبرز الأطفال الذين شاركوا في دورات مهرجان الطفل المبدع فريال العامري 17 سنة وهي من ذوي الاحتياجات الخصوصية التي تتقن عدّة تقنيات في الرسم ولديها مواهب أخرى في مجال الفنون الجميلة ولوحاتها فيها لمسة خاصة مميزة واتقان وفي حال واصلت المشوار سيكون لها صيت في مجال الفنون الجميلة.
وأكد من جهة أخرى العديد من الأطفال أنّهم قضوا أوقاتا ممتعة خلال هذا المهرجان ومن بينهم شهد بسباس 9 سنوات التي شاركت في ورشة الخط العربي غير أنّها تعلمت خلال الدورات السابقة من المهرجان الرسم والفسيفساء والتلوين. وتهتم شهد بالحساب الذهني حيث توجت صباح أمس بالميدالية الذهبية وبكأس مسابقة في الحساب الذهني انتظمت بصفاقس.
وكانت الدورة الرابعة من مهرجان الطفل المبدع شملت ورشات في الرسم والتلوين والطين والصلصال، والتزويق على الخزف، والفسيفساء وفن الخط ومكملات الموضة والتطريز اليدوي والبراعات اليدوية والرسكلة علاوة على عروض تنشيطية وفرجوية للأطفال وورشة ومسابقة في الطلخ بتأطير رئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي المازري عيسى علاوة على برنامج ترفيهي تثقيفي ينتظم اليوم. بجزيرة قوريا
ونظم هذا المهرجان في الفترة 7-11 أوت الجاري نادي الفنون والحرف (تأسس سنة 2010) بالشراكة مع مارينا المنستير وبدعم من جمعية الفنون الجميلة بالمنستير.
