المنستير: اختتام الدورة الرابعة لمهرجان الطفل المبدع بمارينا المنستير

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/689a1a5c3908b7.92759030_nmqjfhiopgelk.jpg width=100 align=left border=0>

اختتمت مساء أمس بمارينا المنستير فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الطفل المبدع بتدشين والي المنستير عيسى موسي المعرض الجماعي لإنتاج الأطفال المشاركين خلال ورشات، هذه الدورة التي واكبها قرابة 700 شخص بين أطفال وأوليائهم.

وأفادت مديرة مهرجان الطفل المبدع سامية الشاوش في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أنّ جل المشاركين في المهرجان هم من أطفال نادي فنون وحرف مع عدد من المواهب الجديدة التي يستقطبها المهرجان سنويا إذ من أهدافه اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها.

وشهدت هذه الدورة مشاركة خاصة لتلاميذ سنوات السابعة والثامنة والتاسعة بالمدرسة الإعدادية فرشو لتشجيعهم على مواصلة ممارسة الرسم. ويتميز هذا المهرجان بأنّ أطفالا أعمارهم بين 15 سنة 15 و17 سنة هم الذين يشرفون على تأطير الأطفال في الورشات. وسبق إعداد هؤلاء الأطفال المؤطرين ضمن نادي الحرف والفنون حسب سامية الشاوش.

