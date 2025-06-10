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ليالي الجم ودقة: عروض فنية دولية وتكريمات ثقافية في صيف 2025

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 18:35 قراءة: 1 د, 58 ث
      
أُعلن اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، خلال ندوة صحفية مشتركة، عن تفاصيل الدورة الثامنة والثلاثين لـمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية (من 12 جويلية إلى 16 أوت)، والدورة التاسعة والأربعين لـمهرجان دقة الدولي (من 28 جوان إلى 8 جويلية). وتمثل هذه الندوة أول مبادرة تجمع بين مهرجانين تونسيين يحتضنهما فضاءان أثريان مصنفان ضمن التراث العالمي لليونسكو: المسرح الروماني بالجم ومسرح دقة الأثري.

مهرجان الجم الدولي: انفتاح ثقافي وعروض كبرى


أعلن مدير مهرجان "ليالي الجم"، مبروك العيوني، أنّ الدورة الحالية ستشهد مشاركة أوركسترات من 7 دول (تونس، الجزائر، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، كندا، النمسا)، في إطار تعزيز الدبلوماسية الثقافية. وسيفتتح المهرجان بعرض أوركسترا حجرة فلورنسا بمشاركة 32 عازفًا، فيما يُخصّص حفل الاختتام يوم 16 أوت لاحتفاء خاص بالعلاقات التونسية-النمساوية، بقيادة عازف الكمان العالمي يوري روفيتش رفقة الأوركسترا السمفوني التونسي.


وتتضمن البرمجة 4 سهرات تونسية كبرى، من بينها:

* عرض "24 عطرا" لمحمد علي كمون (17 جويلية)
* "سهرة قائدي الأوركسترا" (19 جويلية)
* عرض أوبرالي لحسان الدوس وأوركسترا المنار (6 أوت)
* سهرة للأوركسترا السمفونية بقرطاج بقيادة حافظ مقني (12 أوت)

ويُسجّل المهرجان مشاركة خامسة متتالية لأوركسترا الحجرة بمدريد، وسهرة خاصة لأوركسترا "أوبرا بال" من فيينا (2 أوت)، وعرض موسيقي بعنوان "لنرقص" لأوركسترا الحجرة الملكية بوالونيا (24 جويلية)، إلى جانب أوركسترا أوبرا الجزائر بقيادة لطفي سعيدي (9 أوت).

مهرجان دقة الدولي: منصة للفن الجديد وتكريم لأم كلثوم

مدير مهرجان دقة، مختار بالعاتق، أعلن أن الدورة الحالية ستكرّس المهرجان كـ"منصة للتعريف بالمواهب الجديدة"، مع التركيز على إنتاجات مستوحاة من الذاكرة الشعبية والثقافة المعاصرة. ومن أبرز العروض:

* افتتاح بعرض "في حضرة الطرب التونسي" للمطربة آية دغنوج (28 جوان)
* عرض ختامي "رقوج" للأخوين عبد الحميد وحمزة بوشناق، بمشاركة 26 ممثلًا من المسلسل الرمضاني (8 جويلية)
* عرض "كلثوميات" في خمسينية رحيل أم كلثوم، للفنانة اللبنانية سيندي لاتي بقيادة محمد لسود (30 جوان)

كما تتضمن الدورة:

* عرض راب للفنان المصري الغامض Tul8te (29 جوان)
* عرض للرابر "جنجون" بمرافقة أوركسترا سمفونية (1 جويلية)
* سهرة خاصة للفنانة آمال المثلوثي بعد غياب 8 سنوات (2 جويلية)

وسيُخصّص يوم 4 جويلية للعرض الدولي المزدوج لأوركسترا "أفرو أرابيك ڤالسير" من النمسا والفنانة الإنجليزية "ليلي ليونز"، تليه سهرة 5 جويلية مع "نوربي وأوركسترا الفيلارموني" من برشلونة.

توثيق تاريخ مهرجان دقة

تمّ خلال الندوة الإعلان عن مشروع بحث توثيقي حول التاريخ الأصلي لمهرجان دقة، يرجّح انطلاقه سنة 1920 خلال فترة الاستعمار، استنادًا إلى شهادات وتذاكر وصور أرشيفية، وستتولى الباحثة أمينة الوسلاتي إعداد هذا العمل التوثيقي لتقديمه خلال دورة 2026.


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