ليالي الجم ودقة: عروض فنية دولية وتكريمات ثقافية في صيف 2025

أُعلن اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025، خلال ندوة صحفية مشتركة، عن تفاصيل الدورة الثامنة والثلاثين لـمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية (من 12 جويلية إلى 16 أوت)، والدورة التاسعة والأربعين لـمهرجان دقة الدولي (من 28 جوان إلى 8 جويلية). وتمثل هذه الندوة أول مبادرة تجمع بين مهرجانين تونسيين يحتضنهما فضاءان أثريان مصنفان ضمن التراث العالمي لليونسكو: المسرح الروماني بالجم ومسرح دقة الأثري.



مهرجان الجم الدولي: انفتاح ثقافي وعروض كبرى



مهرجان دقة الدولي: منصة للفن الجديد وتكريم لأم كلثوم



توثيق تاريخ مهرجان دقة



أعلن مدير مهرجان "ليالي الجم"،، أنّ الدورة الحالية ستشهد مشاركة أوركسترات من 7 دول (تونس، الجزائر، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، كندا، النمسا)، في إطار تعزيز. وسيفتتح المهرجان بعرضبمشاركة 32 عازفًا، فيما يُخصّص حفل الاختتام يوم 16 أوت لاحتفاء خاص بالعلاقات التونسية-النمساوية، بقيادة عازف الكمان العالميرفقة الأوركسترا السمفوني التونسي.وتتضمن البرمجة 4 سهرات تونسية كبرى، من بينها:* عرض "24 عطرا" لمحمد علي كمون (17 جويلية)* "سهرة قائدي الأوركسترا" (19 جويلية)* عرض أوبرالي لحسان الدوس وأوركسترا المنار (6 أوت)* سهرة للأوركسترا السمفونية بقرطاج بقيادة حافظ مقني (12 أوت)ويُسجّل المهرجان، وسهرة خاصة لأوركسترا "أوبرا بال" من فيينا (2 أوت)، وعرض موسيقي بعنوان "لنرقص" لأوركسترا الحجرة الملكية بوالونيا (24 جويلية)، إلى جانببقيادة لطفي سعيدي (9 أوت).مدير مهرجان دقة،، أعلن أن الدورة الحالية ستكرّس المهرجان كـ""، مع التركيز على إنتاجات مستوحاة من الذاكرة الشعبية والثقافة المعاصرة. ومن أبرز العروض:* افتتاح بعرض "في حضرة الطرب التونسي" للمطربة آية دغنوج (28 جوان)* عرض ختامي "رقوج" للأخوين عبد الحميد وحمزة بوشناق، بمشاركة 26 ممثلًا من المسلسل الرمضاني (8 جويلية)* عرض "كلثوميات" في خمسينية رحيل أم كلثوم، للفنانة اللبنانيةبقيادة محمد لسود (30 جوان)كما تتضمن الدورة:* عرض راب للفنان المصري الغامض Tul8te (29 جوان)* عرض للرابر "جنجون" بمرافقة أوركسترا سمفونية (1 جويلية)* سهرة خاصة للفنانةبعد غياب 8 سنوات (2 جويلية)وسيُخصّص يوم 4 جويلية للعرض الدولي المزدوج لأوركسترا "أفرو أرابيك ڤالسير" من النمسا والفنانة الإنجليزية "ليلي ليونز"، تليه سهرة 5 جويلية مع "نوربي وأوركسترا الفيلارموني" من برشلونة.تمّ خلال الندوة الإعلان عن مشروع، يرجّح انطلاقه سنة 1920 خلال فترة الاستعمار، استنادًا إلى شهادات وتذاكر وصور أرشيفية، وستتولى الباحثةإعداد هذا العمل التوثيقي لتقديمه خلال دورة 2026.