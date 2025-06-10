وزير الدّفاع الوطني يبحث مع سفير الكويت سبل الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين

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مثّل موضوع الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين تونس ودولة الكويت والبحث عن الآليات الكفيلة لتوسيع مجالاته، محور اللقاء الذي جمع، صباح اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بسفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر.



ونوّه وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بالعلاقات التاريخية المتجذّرة وبالروابط الأخوية النموذجيّة التي تجمع البلدين الشقيقين والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مثمّنا التعاون الثنائي في المجال العسكري والمحافظة على دوريّة انعقاد اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الكويتيّة، حسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.

