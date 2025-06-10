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وزير الدّفاع الوطني يبحث مع سفير الكويت سبل الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين البلدين

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 17:14 قراءة: 0 د, 55 ث
      
مثّل موضوع الارتقاء بمستوى التعاون العسكري بين تونس ودولة الكويت والبحث عن الآليات الكفيلة لتوسيع مجالاته، محور اللقاء الذي جمع، صباح اليوم الثلاثاء بمقرّ الوزارة، وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي بسفير دولة الكويت بتونس منصور خالد العمر.

ونوّه وزير الدّفاع الوطني بالمناسبة بالعلاقات التاريخية المتجذّرة وبالروابط الأخوية النموذجيّة التي تجمع البلدين الشقيقين والقائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مثمّنا التعاون الثنائي في المجال العسكري والمحافظة على دوريّة انعقاد اللجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الكويتيّة، حسب بلاغ لوزارة الدفاع الوطني.



ودعا بالمناسبة إلى البحث عن آفاق جديدة للتعاون العسكري بين الجانبين بما تعكس متانة هذه العلاقات من خلال تفعيل المخرجات المنبثقة عن الدورة الرّابعة للجنة العسكريّة المشتركة التونسيّة الكويتيّة، فضلا عن إرساء شراكة دائمة في مجال التدريب والتكوين وتبادل الخبرات في مجال الإستعلامات والتمارين المشتركة، بما يساهم في تطوير القدرات العملياتية للمؤسسة العسكرية بكلا البلدين ويرتقي إلى مستوى انتظارات الشعبين الشقيقين.

من جهته، عبّر السّفير الكويتي عن ارتياحه للعلاقات المتينة بين البلدين ولتطوّر نسق التعاون العسكري بينهما، مؤكّدا حرص بلاده على مزيد النهوض بهذا التعاون وتوسيع مجالاته من خلال تكثيف العمل المشترك والتنسيق الثنائي من أجل الارتقاء به إلى أفضل المراتب وتحقيق الأهداف المرجوّة.


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