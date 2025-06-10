بنزرت: المصادقة على ملفين لمؤسستين سياحيتين لتنظيم رحلات بحرية وترفيهية الى جزيرة جالطة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68481abe5ef351.52364239_qoimjpeglfhnk.jpg width=100 align=left border=0>

صادقت اللجنة الجهوية الخاصة بتنظيم الرحلات البحرية لنقل الأشخاص لجزيرة جالطة في إجتماعها الملتئم اليوم الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت، بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، على ملفين لمؤسستين سياحيتين تونسيتين، بعد استيفائهما لجميع الشروط، ستتوليان مهمة تنظيم الرحلات البحرية والترفيهية الى جزيرة جالطة ، انطلاقا من الميناء الترفيهي بطبرقة، بمناسبة الموسم السياحي 2025.



وشدد الحضور من أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في طلبات تنظيم الرحلات الى الارخبيل، والمتكونة من مصالح الإدارات الجهوية للسياحة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحماية المدنية والحرس البحري والجهة البحرية التجارية ببنزرت، علاوة على مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية وعلى المؤسستين اللتين ستنشطان بالمنطقة، على إحترام كراس الشروط المنظم للقطاع في ادق تفاصيله، ولاسيما منها المتعلقة بالسلامة البحرية في نقل الأشخاص وحماية المحيط والحفاظ على الموروث الطبيعي للجزيرة، علاوة عن بقية الإجراءات القانونية والأمنية، بالتوازي مع تفعيل مختلف اجراءات المتابعة الحينية من قبل الأجهزة ذات العلاقة.

