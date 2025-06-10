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بنزرت: المصادقة على ملفين لمؤسستين سياحيتين لتنظيم رحلات بحرية وترفيهية الى جزيرة جالطة

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 12:43 قراءة: 1 د, 5 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية الخاصة بتنظيم الرحلات البحرية لنقل الأشخاص لجزيرة جالطة في إجتماعها الملتئم اليوم الثلاثاء بمقر ولاية بنزرت، بإشراف والي الجهة سالم بن يعقوب، على ملفين لمؤسستين سياحيتين تونسيتين، بعد استيفائهما لجميع الشروط، ستتوليان مهمة تنظيم الرحلات البحرية والترفيهية الى جزيرة جالطة ، انطلاقا من الميناء الترفيهي بطبرقة، بمناسبة الموسم السياحي 2025.

وشدد الحضور من أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في طلبات تنظيم الرحلات الى الارخبيل، والمتكونة من مصالح الإدارات الجهوية للسياحة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي والحماية المدنية والحرس البحري والجهة البحرية التجارية ببنزرت، علاوة على مصالح الولاية والمعتمدية والبلدية وعلى المؤسستين اللتين ستنشطان بالمنطقة، على إحترام كراس الشروط المنظم للقطاع في ادق تفاصيله، ولاسيما منها المتعلقة بالسلامة البحرية في نقل الأشخاص وحماية المحيط والحفاظ على الموروث الطبيعي للجزيرة، علاوة عن بقية الإجراءات القانونية والأمنية، بالتوازي مع تفعيل مختلف اجراءات المتابعة الحينية من قبل الأجهزة ذات العلاقة.

وتبعد جزيرة جالطة والجزر المحيطة بها، عن مدينة بنزرت الشمالية، قرابة 81 كيلومترا، و60 كيلومترا عن مدينة طبرقة الواقعة في الشمال الغربي للبلاد التونسية، وتبلغ مساحتها، وهي أكبر جزر الأرخبيل، 752.3 هكتارا ويبلغ طول أعلى ارتفاع فيها 391 متراً عن سطح البحر، وهي تتميز بجمال استثنائي.

ومن بين جزر الأرخبيل إلى جانب جالطة، جزر جاليطون والفوشال، وهما على بعد 03 كيلومترات جنوب غرب جالطة، وأيضا جزر الكلاب، وهي ثلاث جزر صغيرة تقع في الشمال الشرقي من الجزيرة الأم.


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