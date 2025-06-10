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البريد التونسي يصدر 4 طوابع بريدية اليوم الثلاثاء يحتفي من خلالها بحرفتي الجلد والخشب

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Bookmark article    Publié le Mardi 10 Juin 2025 - 10:24 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصدر البريد التونسي، اليوم الثلاثاء، سلسلة من أربعة طوابع بريدية حول موضوع "حرف تقليدية تونسية" يحتفي من خلالها بحرفتي الجلد والخشب.
ويأتي اصدار هذه الطوابع البريدية، وفق بلاغ اصدره البريد التونسي، في إطار مساهمته في التعريف بالحرف التقليدية التونسية والترويج لها.
وتعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات التابعة لها للببيع بداية من اليوم الثلاثاء بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الأنترنات من خلال النفاذ إلى موقع



www.e-stamps.poste.tn



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