الحماية المدنية : إطفاء 147 حريقا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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قامت وحدات الحماية المدنية بـ 147 تدخلا لإطفاء الحرائق في مناطق مختلفة من البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وفق ما نشره المتحدث باسم الحماية المدنية اليوم الثلاثاء على صفحته بمنصة "فيسبوك".



وبلغ مجموع التدخلات التي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة السادسة صباحا من يوم 9 جوان 2025 إلى الساعة السادسة صباحا من يوم 10 جوان الحالي 599 تدخلا، منها 147 تدخلا لإطفاء الحرائق و154 تدخلا للنجدة والإسعاف على الطرقات و275 تدخلا في غير حوادث المرور.