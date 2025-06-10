مراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية ،والاستعداد الجيّد لعودة المواطنين التونسيين بالخارج ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة المالية

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أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى استقباله امس الاثنين بقصر قرطاج وزيرة المالية ، مشكاة سلامة الخالدي على ضرورة أن يتنزّل مشروع قانون المالية للسنة القادمة في إطار المخطّط التنموي الذي سيكون نابعا من إرادة الشعب



واوضح رئيس الدولة وفق بلاغ اعلامي للرئاسة ، أنّ الاختيارات الوطنية هي المنطلق الوحيد الذي سيُتيح تحقيق انتظارات الشّعب، وخاصة بمراجعة عدد من التشريعات المتعلقة بالجباية وتلك المتصلة بالخصوص، بفتح باب الانتداب مجدّدا أمام من عانوا مطوّلا من البطالة

