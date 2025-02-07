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الاملاك المصادرة ودور سلك الديوانة ابرز محاور لقاء رئيس الجمهورية بوزيرة المالية

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Bookmark article    Publié le Vendredi 07 Février 2025 - 22:06 قراءة: 0 د, 30 ث
      
مثل موضوع الاملاك المصادرة ودور سلك الديوانة ابرز محاوراستقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم، الجمعة بقصر قرطاج، لوزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي.

وحسب بلاغ اعلامي تناول اللقاء جملة من المواضيع من بينها موضوع الأملاك المصادرة التي هي ملك للشعب التونسي ،وشدّد رئيس الدولة في هذا الإطار على وضع مقاربة جديدة تقوم على توحيد الجهات المتدخلة التي ستتولّى إدارة هذا الملف مع جرد كامل للأملاك المصادرة أو التي تمّ التفويت فيها.

وتمّ التعرّض خلال هذا اللقاء إلى سلك الديوانة ودوره في حماية الاقتصاد الوطني ومكافحة التهريب بمختلف أشكاله.



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