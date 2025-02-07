وزير الشباب والرياضة يفتتح اشغال المؤتمر الوطني الرابع والعشرين للكشافة التونسية

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اكد وزير الشباب والرياضة الصادق المورالي ان منظمة الكشافة التونسية تعد واحدة من اهم شركاء الوزارة في تنفيذ السياسات والبرامج الموجهة للشباب التونسي خلال السنوات الماضية وأبرزها ما تم تنفيذه في اطار تنمية قيم المواطنة والتطوع في أوساط الشباب خاصة اثناء جائحة كوفيد.



وذكر الوزير لدى اشرافه اليوم الجمعة على افتتاح اشغال المؤتمر الوطني الرابع والعشرين للكشافة التونسية الذي ينعقد بسوسة تحت سامي اشراف رئيس الجمهورية خلال الفترة من 6 الى 9 فيفري الجاري ان تاريخ التعاون مع منظمة الكشافة التونسية يحفل باسهامات مهمة في تامين أنشطة التخييم والتجوال والتدريب الموجهة لليافعين والشباب في عديد المراكز الكشفية التي تحرص وزارة الشباب والرياضة دوريا على تجهيزها باثاث التخييم وتهيئة مرافقها وبناياتها وفي مقدمتها المركز الكشفي الدولي ببرج السدرية الذي خصصت له الوزارة هذه السنة اعتمادات مالية بلغت 460 الف دينار لصيانة بناياته وتعهدها.









كما ذكر بمساهمات الكشافة التونسية في تنفيذ السياسة الشبابية للدولة لاسيما من خلال بلورة السياسة الوطنية للشباب في افق 2035 والبرامج والأنشطة التي انجزتها الكشافة خلال السنوات الماضية وما تميزت به من تجديد وملاءمة لما يتوق اليه الشباب ومنها مشروع بصمة الكشفية وكذلك برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب مؤكدا ان هذه الأنشطة تتماهى تماما مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب وتندرج صلبها.

ويعتبر المؤتمر الوطني الرابع والعشرون للكشافة التونسية الذي ينعقد بسوسة تحت شعار " نعد للحياة " بمشاركة حوالي 600 كشاف من مختلف مناطق الجمهورية محطة مهمة في مسار الحركة الكشفية التونسية وفق ما أكده في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء القائد العام للكشافة التونسية محمد علي الخياري.

وأضاف الخياري ان المؤتمرين يركزون على تجديد الرؤية والتزام الكشافة التونسية تجاه المجتمع حيث سيكون المؤتمر مناسبة لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى والقائد العام للكشافة التونسية بالإضافة الى تقييم الاستراتيجية الكشفية للفترة المقبلة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة.

كما سيتم وفق ذات المصدر اعتماد عدد من الوثائق الاستراتيجية التي تمثل التصورات المستقبلية للمنظمة للفترة النيابية المقبلة على غرار السياسة الوطنية لتنمية القيادات، والسياسة الوطنية لمشاركة الشباب، والسياسة الوطنية للحماية من الأذى فضلا عن النظر في مشروع تنقيح النظام الأساسي للكشافة التونسية.

يذكر ان حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني الرابع والعشرين للكشافة التونسية شهد حضور عديد الشخصيات الوطنية والدولية ابرزهم رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني الفريق جبريل رجوب ووزير الشباب والرياضة الليبي رئيس مجلس وزراء الاتحاد المغرب العربي فتح الله الزني والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ومدير الإقليم الكشفي العربي هاني عبد المنعم وممثلين عن مكتب اليونيسيف بتونس ومنظمات الكشافة بالمغرب والجزائر وليبيا. كما ذكر بمساهمات الكشافة التونسية في تنفيذ السياسة الشبابية للدولة لاسيما من خلال بلورة السياسة الوطنية للشباب في افق 2035 والبرامج والأنشطة التي انجزتها الكشافة خلال السنوات الماضية وما تميزت به من تجديد وملاءمة لما يتوق اليه الشباب ومنها مشروع بصمة الكشفية وكذلك برامج الادماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب مؤكدا ان هذه الأنشطة تتماهى تماما مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب وتندرج صلبها.ويعتبر المؤتمر الوطني الرابع والعشرون للكشافة التونسية الذي ينعقد بسوسة تحت شعار " نعد للحياة " بمشاركة حوالي 600 كشاف من مختلف مناطق الجمهورية محطة مهمة في مسار الحركة الكشفية التونسية وفق ما أكده في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء القائد العام للكشافة التونسية محمد علي الخياري.وأضاف الخياري ان المؤتمرين يركزون على تجديد الرؤية والتزام الكشافة التونسية تجاه المجتمع حيث سيكون المؤتمر مناسبة لانتخاب أعضاء المجلس الأعلى والقائد العام للكشافة التونسية بالإضافة الى تقييم الاستراتيجية الكشفية للفترة المقبلة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة.كما سيتم وفق ذات المصدر اعتماد عدد من الوثائق الاستراتيجية التي تمثل التصورات المستقبلية للمنظمة للفترة النيابية المقبلة على غرار السياسة الوطنية لتنمية القيادات، والسياسة الوطنية لمشاركة الشباب، والسياسة الوطنية للحماية من الأذى فضلا عن النظر في مشروع تنقيح النظام الأساسي للكشافة التونسية.يذكر ان حفل الافتتاح الرسمي للمؤتمر الوطني الرابع والعشرين للكشافة التونسية شهد حضور عديد الشخصيات الوطنية والدولية ابرزهم رئيس المجلس الأعلى للشباب الفلسطيني الفريق جبريل رجوب ووزير الشباب والرياضة الليبي رئيس مجلس وزراء الاتحاد المغرب العربي فتح الله الزني والأمين العام للمنظمة الكشفية العربية ومدير الإقليم الكشفي العربي هاني عبد المنعم وممثلين عن مكتب اليونيسيف بتونس ومنظمات الكشافة بالمغرب والجزائر وليبيا.