كميّات الامطار المسجلة خلال الساعات 24 المنقضية بعدد من مناطق البلاد

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سجّلت محطّات الرصد الجوي تهاطل كميّات من الأمطار في عدد من مناطق البلاد، خلال الــ24 ساعة المنقضية، ( من الساعة السابعة من صباح أمس الجمعة ، إلى الساعة السابعة من صباح، اليوم السبت )، كانت أبرزها بولاية صفاقس (جبنيانة 77 مليمترا) وولاية سيدي بوزيد (المكناسي 72 مليمترا) وولاية زغوان (مدينة زغوان 60 مليمترا) وولاية سوسة (القلعة الكبرى 51 ميلمترا)



أبرز الكميات المسجلة:





1. ولاية صفاقس:



- جبنيانة: 77 ملم

- السلطنية: 53 ملم

- بوثدي: 50 ملم

- عين تركية: 46 ملم

- الغرابة: 45 ملم



2. ولاية سيدي بوزيد:

- المكناسي: 72 ملم

- منزل بوزيان: 43 ملم

- سيدي بوزيد الغربية: 42 ملم

- سوق الجديد: 40 ملم



3. ولاية زغوان:

- زغوان: 60 ملم

- جرادو: 50 ملم

- الفحص: 40 ملم



4. ولاية سوسة:

- القلعة الكبرى: 51 ملم

- النفيضة: 42 ملم

- المسعدين: 42 ملم

- شط مريم: 39 ملم



5. ولاية المهدية:

- هبيرة: 66 ملم

- أولاد الشامخ: 58 ملم

- قصور الساف: 54 ملم

- شربان: 54 ملم



6. ولاية توزر:

- توزر المدينة: 64 ملم

- دقاش: 56 ملم

- نفطة: 54 ملم

- توزر المحطة: 52 ملم



7. ولاية القيروان:

- القيروان: 46 ملم

- بوحجلة: 49 ملم

- الشبيكة: 36 ملم



8. ولاية نابل:

- الميدة: 37 ملم

- دار شعبان: 34 ملم

- دار علوش: 34 ملم

- الحمامات: 34 ملم



9. ولاية المنستير:

- الساحلين: 50 ملم

- معتمر: 50 ملم

- البقالطة: 51 ملم

- بنبلة: 48 ملم



10. ولاية بن عروس:

- حمام الأنف: 33 ملم

- بئر الباي: 32 ملم

- بن عروس: 26 ملم



ملاحظات:

- أعلى كمية أمطار سجلت في جبنيانة (ولاية صفاقس) بـ 77 ملم.

- ولاية سيدي بوزيد سجلت أيضًا كميات كبيرة، خاصة في المكناسي بـ 72 ملم.

- ولاية المهدية شهدت تساقطًا كثيفًا للأمطار، خاصة في هبيرة بـ 66 ملم.

1.- جبنيانة: 77 ملم- السلطنية: 53 ملم- بوثدي: 50 ملم- عين تركية: 46 ملم- الغرابة: 45 ملم2.- المكناسي: 72 ملم- منزل بوزيان: 43 ملم- سيدي بوزيد الغربية: 42 ملم- سوق الجديد: 40 ملم3.- زغوان: 60 ملم- جرادو: 50 ملم- الفحص: 40 ملم4.- القلعة الكبرى: 51 ملم- النفيضة: 42 ملم- المسعدين: 42 ملم- شط مريم: 39 ملم5.- هبيرة: 66 ملم- أولاد الشامخ: 58 ملم- قصور الساف: 54 ملم- شربان: 54 ملم6.- توزر المدينة: 64 ملم- دقاش: 56 ملم- نفطة: 54 ملم- توزر المحطة: 52 ملم7.- القيروان: 46 ملم- بوحجلة: 49 ملم- الشبيكة: 36 ملم8.- الميدة: 37 ملم- دار شعبان: 34 ملم- دار علوش: 34 ملم- الحمامات: 34 ملم9.- الساحلين: 50 ملم- معتمر: 50 ملم- البقالطة: 51 ملم- بنبلة: 48 ملم10.- حمام الأنف: 33 ملم- بئر الباي: 32 ملم- بن عروس: 26 ملمسجلت فيبـسجلت أيضًا كميات كبيرة، خاصة فيبـشهدت تساقطًا كثيفًا للأمطار، خاصة فيبـ