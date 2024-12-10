بطولة العالم للسباحة (مسبح 25 م): السباح التونسي بلحسن بن ميلاد يخفق في بلوغ الدور النهائي

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أخفق السباح التونسي بلحسن بن ميلاد اليوم الثلاثاء في التأهل الى الدور النهائي للسباق 200م 4 سباحات ضمن بطولة العالم للسباحة (مسبح 25م) التي تحتضنها العاصمة المجرية بودابيست من 10 الى 15 ديسمبر الجاري.



وانهى بلحسن بن ميلاد، صاحب الـ 19 عاما، السباق في المركز العاشر والأخير من تصفيات المجموعة الرابعة بزمن قدره 2:00.75 دق.

وكان التأهل الى النهائي من تصفيات المجموعة الرابعة من نصيب الكندي فينلاي كنوكس الذي تصدر السباق بزمن قدره 1:52.24 دق والأمريكي كارسون فوستر صاحب المركز الثاني بزمن قدره 1:52.59 دق والروسي ايليا بورودين صاحب المركز الثالث بزمن قدره 1:53.30 دق والتركي بيركي ساكا صاحب المركز الرابع بزمن قدره 1:53.43 دق.



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يذكر أنّ بلحسن بن ميلاد سيخوض يوم 15 ديسمبر سباق 400م 4 سباحات.

وتجدر الاشارة الى ان المشاركة التونسية ممثلة الى جانب بلحسن بن ميلاد بكل من احمد الجوادي في سباقات 1500م و800م و400م سباحة حرة ورامي الرحموني في سباقي 800م و200م سباحة حرة.